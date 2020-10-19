微風信義三館周年慶10／22開跑　23間精品「最低下殺8折」歷年最多

▲微風信義3館周年慶10／22開跑，此為去年微風信義周慶首日開館人潮。（圖／微風提供）

記者蔡惠如／台北報導

10月百貨周年慶信義區超熱鬧，微風信義三館包括信義、松高、南山同時在10／22開打，祭出特定聯名卡史上回饋最高，微風南山全館精品共23間品牌，消費滿1萬元送2,000元抵用券，等同打8折；珠寶手錶消費滿3萬元送3,000元，三館周慶首日還推開門福袋與APP會員禮中衛限量口罩。

微風信義三館周年慶從10／22至11／15期間登場，10／22起至11／8期間，微風信義高級珠寶滿3萬元送1,500元抵用券；國際精品滿1萬元送1,000元抵用券；國際名品、服飾、時尚家居消費滿5,000元送500元抵用券；化妝品、香氛、流行運動消費滿3,000元送300元抵用券；微風松高全館（不含H&M、餐飲）當日單筆消費滿3,000贈300元。

微風南山則針對高級珠寶、手錶消費滿3元萬送1,500元抵用券；國際精品滿1萬元送1,000元抵用券；3C消費滿1萬元送500元抵用券；流行名品滿5,000元送500元抵用券；香氛保養、atré滿3,000元送300元抵用券。使用微風聯名卡或臺北南山廣場卡於限定加碼日刷達回饋門檻，再加贈100元抵用券。

此外，針對微風南山單店，另祭出「微風南山聯名信用卡」加碼活動，周年慶開跑首4日，另加碼高級珠寶、手錶滿3元萬加送1,500元；國際精品消費滿1萬元加送1,000元；3C消費滿1萬元加送500元；流行名品消費滿5,000元加送500元；香氛保養消費滿3,000元加送300元，等同回饋多1倍，如精品便是滿萬送2,000元抵用券，意即下殺8折價。

▲微風南山B1開幕精品童裝選物店Petit Luxe，內有babyMADISON Cafe時尚又溫馨，主打客單萬元以上的精品客。（圖／微風提供）

微風表示，今年周年慶本館、南京首波開打，高客單呈現成長，珠寶等百萬元以上大單也較去年增加20%，加上今年不能出國導致民眾留在島內消費，精品包括客製版本業績也教去年成長10％至20%不等，今年微風信義也針對大單推出加碼，消費滿30萬元起加贈1萬元抵用券。

新光三越旗下第二波周年慶即將在10／22開跑，共有8間店同時優惠，包括信義新天地4店、台南新天地、高雄左營店、桃園大有店、台北天母店，10／22至11／4期間，全館滿3,000元送300元抵用券；化妝品消費滿2,000元送200元抵用券；名品、大家電、法雅客、iStore單筆消費滿萬元送500元，貴賓卡單筆消費滿1萬元送1,000元抵用券。