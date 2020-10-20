2020米粉摃丸節擴大辦理　林智堅開箱台灣豬寶盒

▲一年一度新竹市米粉摃丸節本周末登場。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

一年一度新竹市米粉摃丸節本周末登場，適逢台灣豬從口蹄疫區除名，市府擴大舉辦，周六摃丸節、周日米粉節分別於228公園及南勢青南宮舉辦，且邀請肉乾、肉鬆等25家等豬肉美食業者到場，用行動力挺台灣豬，新竹市長林智堅說，近日許多縣市在爭論誰家滷肉飯最好吃，他今日也宣示「參戰」，「吃飯配湯，一定愛配新竹摃丸湯！」邀請全國民眾周末來品嘗竹市在地美食。

林智堅表示，在華人圈新竹摃丸米粉已經成為招牌，想到新竹自然聯想到摃丸米粉，每年米粉摃丸節就是希望藉由廠商、廚師創意，讓摃丸米粉有創新料理方式。最近，部分縣市爭論誰家滷肉飯最好吃，他建議，吃飯配湯，一定愛配「新竹摃丸湯」！

林智堅說，今年台灣豬從全球口蹄疫區除名，台灣豬可再次外銷海外，換句話說新竹市摃丸同樣也可以外銷全世界，藉由跨大辦理粉摃丸節，盼讓全台民眾一起來品嘗各式豬肉製品，更來體驗新竹摃丸獨特口感。

林智堅今也親自開箱新竹貢丸節限定禮盒「豬寶盒」，內含摃丸米粉、肉乾肉鬆，豐富的「豬寶盒」，預計在新竹市政府臉書專頁「新竹市新鮮事」送出，詳情請見官網。

新竹市工商發展投資策進會表示，今年的米粉摃丸節有別以往，分成兩日進行，摃丸節則有肉多多市集包含肉乾、肉鬆、香腸、滷肉飯業者都會來擺攤，米粉節將帶領著民眾回到米粉故鄉米粉寮，更前進工廠了解米粉製作，現場也邀請好玩劇團表演親子舞台劇。兩天總計有超過60攤米粉、貢丸與在地好物等業者一起參與。

工策會指出，新竹米粉公會、新竹摃丸產業暨地方創生協會與新竹知名業者餐廳等，合作聯名推出米粉摃丸節限定美食，白昌魚米粉、海島城市一口灶（海鮮米粉）、黑金米粉（排骨米粉），更有大廚將摃丸料理成越南春捲等創意料理，就等著民眾來嘗鮮。