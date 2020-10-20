大同中資案再爆還有中國好聲音投資人　金管會：市場傳聞不予置評

▲大同違法中資案再爆還有中國好聲音投資人。（圖／記者陳依旻攝）

記者陳依旻／台北報導

大同股臨會前夕，中資案再爆還有中國好聲音投資人，金管會今（20）日回應，市場傳聞「不予置評」。

有消息傳出，大同違法中資還有一位大戶沒曝光，他是持有日本籍的東誠（AZUMA MAKOTO），除了與龍峰集團主席任國龍有資金往來，和被懷疑是中資人頭戶的王光祥女兒王雅萱也有多筆資金交流；東誠另一個身份是文化投資人，不只投資中國知名音樂節目「中國好聲音」，還有去年在臺上映的電影《平靜冬日》，並掛名出品人；東誠在香港兩家券商持有的大同股票就高達6萬8千多張，目前這些股票仍被視為合法外資。

金管會表示，對陸資、外資都有現行機制會持續監理，如果有違法透過外資的身份投資台股，也都會循相關管道積極蒐集事證，就調查事實綜合審酌，有發現陸資違法投資會依法處理，「對於假設情境或市場人士所說的都不予置評」。

有媒體追問，金管會上次提到，新查到的陸資與龍峰集團主席任國龍無關，但市場謠言還是指向任國龍；對此，金管會表示，任何違法事實都要有事證，政府機關就是依法行政，「有證據就會去查，結果一出來就對外公布，大同中資案目前沒有新進度」。