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宿舍熟睡突遭色同事「揉胸跨坐硬上」　她嚇傻急call友求救

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▲床,房,宿舍（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲胡姓男子趁女同事小瑜（化名）在宿舍休息期間，趁機溜到她身旁硬上得逞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／高雄報導

18歲胡姓男子任職於屏東某餐飲店，他因工作關係認識了從分店調來支援的女子小瑜（化名），怎料一日他竟興起色念，趁小瑜在員工宿舍內熟睡時，趁機溜到她身旁，以自己雙腿跨夾住女方，指侵硬上得逞。胡男犯行曝光後，屏東地院一審依強制性交罪判他有期徒刑3年2月；案經上訴，高雄高分院12日維持原判，可上訴。

在屏東某餐飲店工作的女子小瑜，2019年7月23日被派至恆春鎮上某分店支援，因而認識了胡男。同月27日上午6時許，胡男見小瑜在員工宿舍內休息，認為有機可乘，竟利用女方熟睡不知抗拒之際，先以手伸入她內衣裡揉胸，接著再往下探入她下體私密處強行撫摸。

小瑜驚覺被侵犯後立馬驚醒反抗，未料此時胡男仍不願停手，反而還大力以腿跨夾住女方，不讓她有機會逃走，接著又再以自身重量壓制，強行指侵硬上。小瑜奮力掙脫後，趕緊撥電話向廖姓同事求救，並致恆春分局報案。

屏東地院審理時認為，胡男與小瑜僅為同事關係，但他竟為滿足自己性慾，恣意硬上女方，嚴重侵害小瑜的性自主權，造成她身心大傷害，但考量他犯後坦承犯行，審結依強制性交罪，判處有期徒刑3年2月。

檢方不服再提上訴，指出胡男為逞一己私慾性侵小瑜，使女方身心受創，甚至因此患上憂鬱情緒的適應障礙症，惡行重大，認為原審判決量刑過輕，應予以加重。不過高雄高分院認為原審並無量刑過輕，審結維持原判。全案仍可上訴。

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