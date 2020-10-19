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台南男喊「腳開開合合」：誘惑我！強欺嫩妹…她閉眼忍淚回家崩潰

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▲桃園市李姓男子去年8月間聚餐後，邀女姓友人談心事，卻趁機欲硬上性侵未遂挨告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲高雄女遭男子強壓床上，見逃不了只好忍淚遭受侵犯。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者戴若涵／台南報導

台南一名男子阿義見朋友小乃（化名）與另名女子小君（化名）在四草大橋下躲雨，便邀請2人到車內避雨，期間他得知小君要返回高雄，便假好心要載小君一程，途中稱有事要處理，請小君先在他位於台南住處稍等一下，未料，返回後竟性侵小君得逞，日前判決出爐！

判決指出，阿義2019年5月間開車載著兒子行經台南四草大橋時，見到朋友小乃與另名女子小君在橋下躲雨，便邀請2人到車內避雨，期間他聽聞小君聊到與男友感情不順，又跟朋友取消約會要回高雄，便假稱自己要到高雄處理事情，表示可以順便載小君回高雄，於是小乃便先行離去。

此時阿義稱要先兒子載到母親的住處，要小君先在他位於台南的住處等候，小君不疑有他耐心等候，孰料，阿義返回住處後，先是詢問小君是否願意跟他交往，被以年紀相差太多為由拒絕後，竟不顧小君推拒，將對方強壓床上想霸王硬上弓，狠喊，「今天沒有得到妳，就不讓妳回家」。

小君見已無處可躲，又怕受到傷害，只好忍淚稱「可當作一夜情」，想說「眼睛一閉、咬牙一忍就過去了」，就可以擺脫阿義，接著要阿義戴上保險套，但阿義不願，強行用手指硬來，但因小君尿道發炎，過程中因痛苦不堪持續哭泣，這才沒有繼續下去，阿義只好等小君清洗完畢後，將人載回高雄。不甘受辱的小君回家後報警處理。

事後阿義辯稱，雙方是在你情我願的情況下發生關係，「她有說是一夜情，過程中她說會痛我就馬上停下來」，另外，他稱「小君和我在客廳聊天時，把外套脫下來穿無肩衣服，我看她的腳開開合合，想說她是在誘惑我或怎麼樣，一開始我並沒有想和她發生性行為的想法」。

雖然阿義矢口否認犯行，但由於小君指證歷歷，證詞也沒有矛盾或不一致的地方，另外，2人案發後完全沒有聯繫，小君也沒有向對方要求賠償。法官勘驗各項事證後，不採信阿義的說詞，依強制性交罪判刑3年6月，全案上訴至台南高分院也遭駁回，目前全案上訴最高院審理中。

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