2049年統一台灣！傳國安局鎖定中共滲透台24目標...遭美軍期刊曝

▲前國安局副局長陳文凡。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者羅翊宬／綜合報導

美國印太司令部所出版的專業軍事期刊《印太防務論壇》（Forum）在最新一季的內容中報導，引用我國國安局前副局長陳文凡2019年10月前往美國華府的演說內容。他在演說中清楚指出，中國大陸決心要終結台灣政權，透過中共在台灣內部發展的完整跨海峽地方政府網絡，建立起與台灣商界、媒體、半官方組織等24名代表間的廣泛聯繫，將觸角擴及至大陸台商、台灣新聞領域，並且從1990年代起干涉台灣選舉。

陳文凡認為，台灣孤獨地對抗著史上最強大的一黨專政國家，在面臨中共壓迫上，是全球獨一無二的存在，與面臨俄羅斯侵犯的烏克蘭與泛波羅的海諸國情勢類似，「我們認為習近平與列寧主義正壓迫全世界，習近平模仿過去帝國時代的政府統治著中國，憑靠著先進監控技術維穩，符合學界所稱的『黨國獨裁』。」

他解釋，如今現代戰爭已不僅限於雙方間的軍備競賽與砲火互毆，相對而言知識資訊傳播戰佔了舉足輕重地位，北京當局便利用兩岸的共通語言「漢語」作為媒介。

▲陳文凡表示，台灣正獨一無二地面臨中共壓迫。（圖／翻攝自Forum）

根據期刊內容，陳文凡當時完整說明他如何看待香港所掀起的「反送中」運動，「在香港，北京當局更是反其道而行，計畫透過破壞政治、公民自由，將人全至於黨國威權之下。」

陳文凡形容，中共在對付香港的過程，宛如「溫水煮青蛙」！透過賦予香港政商與演藝圈龍頭聲望，將他們任命為全國人大委員，換取其政治支持，並利用官方媒體發聲宣傳；而至於反對中共政權者，則使用幫派力量等暴力手段。

至於台灣問題，陳文凡在演說中分析，2049年為中共解決兩岸問題的「最後期限」，習進平2019年提出的5項指導方針，要求解放軍對台灣實施軍事壓迫、進行外部孤立、滲透與顛覆、透過網路傳播假訊息；2018年，中共發起改名運動，試圖消去所有代表台灣主權的痕跡。

而在其他國際爭端上，習進平成功利用西方世界厭戰的態度做為化解衝突的工具，繞過所有基於規則的國際秩序，嘗試鞏固南海防禦工事，並逐漸嘗試侵占空中、網路與北極領域。

據悉，儘管陳文凡已卸任國安局副局長一職，但仍繼續以文職身份續聘在國安局待命，傳言未來將有很高機率轉任駐美特派員。

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