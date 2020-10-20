影／火車下搶命畫面曝！中壢男跌落月台軌道　區間車輾過...胸塌命危

記者沈繼昌／桃園報導

台鐵2143次由基隆開往嘉義區間車20日上午近8時許在中壢車站時，一名男性旅客突然落軌被捲入區間車車底，台鐵緊急調度以西線單線行車，消防人員將落軌的吳姓男子緊急送醫急救，意識不清仍有生命危險；台鐵指出，受影響包括內壢、中壢、埔心等車站，影響約10列次、120分鐘，受影響旅客約3590人，上午8時36分排除意外現場後已恢復雙線行車，事故是意外或有其他原因，警方進一步調查中。

▲台鐵中壢站20日上午7時53分傳出旅客疑似落軌意外，消防人員在列車底下搶救旅客。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲台鐵中壢站20日上午7時53分傳出旅客疑似落軌意外，鐵路警察人員在意外現場排除後蒐證調查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

台鐵表示，2143次，由基隆開往嘉義區間車，上午7時53分行經中壢站東下3股，有旅客落軌路線被進站區間車撞及，台路警察中壢分隊與消防局立即派員處理。

▲台鐵中壢站20日上午傳出旅客落軌意外，鐵路警察人員在現場蒐證。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，落軌者被發現患者位於區間車車底，48歲的吳姓男子，臉部有撕裂傷、左胸塌陷、右眼眶腫脹，意識昏迷但仍有脈搏，消防人員使用頸圈、長背板協助脫困，給予患者清洗傷口、包紮止血、抽吸、IV及氧氣面罩，轉送中壢天晟醫院急救中。

台鐵說，事故現場於上午8時20分左右排除，8時36分放行恢復雙線行車，影響10列次、120分鐘，約3590人，事故原因仍在調查中。

警方透露，至於發生原因是意外還是有其他原因，仍在進一步調查中。

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