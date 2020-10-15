堆高機裝卸近噸貨物！操作失控壓死協助指揮同事...下場曝

▲桃園市陳姓男子去年8月間在大園區某倉儲公司工作，操作堆高機卸貨時不慎將近噸重貨櫃傾倒，導致在旁協助指揮的李姓同事慘遭壓死。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子在大園區某倉儲公司擔任堆高機駕駛，去年8月間操作堆高機將1個近1噸重貨物卸下時，疑因重心不穩往旁邊傾倒，一旁協助指揮的李姓同事來不急逃跑被重壓，導致全身多處骨折、顱內出血送醫不治，桃檢認為，陳在操作堆高機時未依據法令應禁止人員進入，確認有疏失之嫌，15日偵結依過失致死罪嫌將陳男提起公訴。

檢警調查，24歲的陳姓男子去年8月13日凌晨1時許在大園區某倉儲公司大門操作堆高機卸貨，陳將大貨車上1個高235公分、長266公分、寬123公分，重達939公斤的貨物以堆高機卸下時，突然貨物傾斜往旁邊倒下，一旁協助指揮的李姓男子來不及逃開被貨物重壓下半身等處，李當時還有意識，倉儲公司人員急忙打電話給119護送至醫院，但急救後仍因多處骨折、骨盆腔骨折合併腹內出血與顱內出血等傷勢導致出血性休克致死。

檢方認為，陳男任由李姓同仁站在堆高機作業範圍內指揮與協助卸貨，未依規定在作業範圍內禁止任何人靠近堆高機，導致貨物翻落造成意外，檢方相驗後簽分偵辦。

陳男在偵訊時坦承犯行，檢方根據在場幹部、目擊同仁證詞與監視器畫面截圖、勞動檢查報告等證據佐證，另職業安全衛生設施規則亦規定，勞工於載貨台從事單一之重量超過100公斤以上物料裝卸時，應指定專人禁止與作業無關人員進入作業場所，陳男疏失與李男死亡結果具有相當因果關係，偵結以過失致死罪嫌起訴，但考量，陳犯後與李的家屬達成和解且履行完成，犯後態度良好也無前科，堪任有悔意，建議地院量處陳男適當之刑。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

【更多新聞】

►酒駕代班開車送貨撞殺3人！1人未和解 駕駛+物流公司判賠257萬

►妳敢再穿嗎？桃園色男夜取女內褲猥褻再放回 被逮：一時衝動

►桃園新理想團隊30年有成 辦公益園遊會捐百萬回饋弱勢