快訊／李登輝墓園完工　五指山公墓特勳區現況曝光

▲李登輝墓園第二階段「水保暨造墓主體工程」，已依照計畫進度完工。（圖／後備指揮部提供，下同）

記者黃巈禾／台北報導

故總統李登輝預定7日安葬於五指山國軍示範公墓「特勳區」，進度並未因中秋連續假期落後。後備指揮部4日表示，第二階段「水保暨造墓主體工程」已於4日完工。

後備指揮部2日表示，國軍五指山特勳工程分三階段進行，第一階段「擋土牆工程」已於上月25日完工；第二階段「水保暨造墓主體工程」預定4日完工，並俟奉安後，再進行第三階段造景植栽。



後備指揮部4日指出，第二階段「水保暨造墓主體工程」已依照計畫進度，於4日如期、如質完工，後備指揮部後續將配合治喪委員會規劃，於7日舉行奉安禮拜；並俟奉安後，再進行後續造景植栽工程。

李登輝的墓地坐北朝南，面積約6乘8公尺。除了汐止分局已設立巡邏箱，後備指揮部也在墓區周邊架設24小時監視系統，國軍示範公墓管理組也增編人力，加強李登輝的墓地安全。

李登輝7日安葬於五指山國軍示範公墓特勳區。根據規劃，當天全國公務機關將下半旗1天，李登輝的移靈車隊預計上午8時20分從翠山莊出發，9時20分抵達五指山國軍示範公墓後，總統蔡英文率副總統賴清德、總統府秘書長李大維、副秘書長李俊俋、內政部長徐國勇、國防部長嚴德發，以及國防部相關將領等陪禮者迎靈。

接著蔡英文和賴清德進行禮敬儀式，禮敬結束後，由台灣基督長老教會舉行禮拜，禮拜程序後行奉安禮，國防部鳴葬槍三響，表達對李登輝的追思。奉安禮拜整體儀式預計上午10時20分結束，全程歷時約2小時。