教育電台播法廣節目遭疑「揚陸貶台」　教育部：停播檢討轉播機制

▲教育部表示，教育電台今天起已停播該節目，俟評估後再決定是否復播。（圖／記者崔至雲攝）



記者許展溢／台北報導

教育部所屬教育廣播電台因轉播法國廣播電台節目，但內容卻被質疑「揚陸貶台」。教育部今（20日）表示，已停播該節目，將檢討轉播機制。

教育部先是說明，民國93年6月起，為達成中法實質文化交流及提供民眾學習法語另一管道，財團法人中央廣播電台（央廣）與法國國際廣播電台（法廣）協議，以交互轉播節目方式進行國際廣播合作；基於上述二台同屬非營利性質，央廣特商請教育廣播電台，代為執行對國內部分之現場節目轉播。

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教育部表示，針對同步轉播之法廣節目內容不合適事宜，經審酌後教育廣播電台，自今年10月19日晚上7點起將暫停轉播法廣節目。而與央廣合作，有關審查機制，央廣說明，央廣與法廣均為國際廣播，長期互有交流。自2001年6月起，央廣基於台法交流之故，協助法廣接洽教育電台，於教育電台播出「法廣華、法語節目」，三方均為無償合作。至於法廣實際播出之內容，本於言論自由之精神以及衛星技術之即時性，並無事前審查機制。惟若節目內容有違製播宗旨，得即時終止轉播。

▲教育廣播電台。（圖／記者許展溢攝）



教育部指出，該節目是教育電台基於協助央廣達成台法交流，故安排時段透過衛星傳送轉播「法廣華、法語節目」，三方均為無償合作，央廣本於言論自由之精神以及衛星技術之即時性，並無事前審查機制，惟若節目內容有違製播宗旨，得即時終止轉播。

而文化部表示，央廣與法廣同屬國際廣播，因此長期互有交流。自2001年6月起，央廣基於臺法交流，協助法廣接洽教育廣播電臺，於教廣播出「法廣華、法語節目」，三方均為無償合作，而央廣並未參與節目製作及播出相關節目內容。

教育部強調，教育電台今天起已停播該節目，俟評估後再決定是否復播，教育部將促請教育電臺嗣後針對節目檢討轉播機制，以加強節目播出內容之隨時掌握及因應處理。