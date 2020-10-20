南區體育會疑偽造文書爽拿百萬補助　陳亭妃抨擊：南市府包庇！

▲民進黨立委陳亭妃。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委陳亭妃20日指出，有人冒用社團法人台南市體育總會的名義，在短短一年內申請體育署137萬元的補助，辦理鄉鎮市區體育會專案活動及社區聯誼比賽，恐有偽造文書的嫌疑，她要求教育部體育署嚴查，不能讓人民的納稅錢被糟蹋，自己還有更多進一步幕後黑手的資料，如果市府繼續持續包庇，她也將持續揭露。

台南市南區體育會去年因內部問題，遭台南市體育總會報請社會局裁撤後，同年11月竟又冒出另一個「南區體育會」，且此單位不在「台南市體育總會」編制之下，卻在近一年以來，涉嫌偽造文書，申請體育署社區聯賽補助，主辦單位掛上「台南市體育總會」的名字，排擠掉真正所屬台南市體育總會的其他區體育會及單項委員會爭取經費的權利。

陳亭妃表示，推動體育的預算本來就非常的少，從過去到現在不論是單項委員會或是各區體育會，都是出錢出力在各自的崗位上努力推動各項運動，沒想到台南居然有老鼠屎冒用台南市體育總會名義，申請體育署補助辦理社區聯賽的離譜事件，光這個部分就有偽造文書之嫌。

陳亭妃指出，台南市南區體育會在去年11月才剛立案，今年竟然就可以馬上拿到137萬的補助款，收集資料之後才發現當中黑幕重重，簡直離譜至極，沒想到體育署當初立意良好的政策竟然被濫用。

▲體育署長張少熙。（圖／記者李毓康攝）



陳亭妃說，台南市南區體育會去年正是因為內部營運出問題，而由台南市體育總會通報社會局將南區體育會裁撤掉，卻在同年又冒出一個南區體育會出來。調閱資料後發現，這個在2019年11月才成立的南區體育會，根本不在台南體育總會的體制之下，但卻掛台南體育總會的名字，申請體育署的社區聯賽補助，實質有偽造文書之嫌。

陳亭妃質疑，一個成立才不到一年、也不在台南市體育總會體制內的南區體育會，卻拿了比其他區體育會及單項委員會多好幾倍的預算及補助，冒用總會名義向政府申請補助，已經涉有使公務員登載不實罪及偽造文書之嫌。

陳亭妃說明，當初這筆由體育署所編列的預算，主要是希望能提振地方、社會的運動風氣，讓樂活不再只是口號，並讓各區體育會可以在自己的區域有經費舉辦社區比賽，結果這個南區體育會所申請舉辦的活動地點「都不在南區」，但審核單位卻是台南市政府，台南明明多區都有各自的體育會，甚至也有推動相關運動的單項委員會，「難道是南區體育會背景夠硬，台南市政府只好配合演出」。

▲教育部長潘文忠。（圖／記者李毓康攝）



陳亭妃指出，南區體育會申請的計劃與舉辦的地方卻是完全不符，例如向中央申請新化區籃球社區聯誼賽，活動卻是在台南市東區舉辦；仁德、關廟區籃球聯誼賽，活動卻是在安南區舉辦；以及歸仁、關廟區的聯誼賽，結果竟然是在安平區舉辦。

陳亭妃表示，在台灣有多少小選手為了出國比賽，要向民間到處募款，但體育署所編列的體育預算卻被偽造濫用，教育部體育署一定要嚴查，不能讓人民的納稅錢被糟蹋，自己還有更多進一步幕後黑手的資料，如果市府繼續持續包庇，她也將持續揭露。

對此，教育部長潘文忠允諾，將請體育署長張少熙深入了解，「了解當然就是去做查處」。

《刑法》第213條明訂，公務員明知為不實之事項，而登載於職務上所掌之公文書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以上、7年以下有期徒刑。《刑法》第214條也規定，明知為不實之事項，而使公務員登載於職務上所掌之公文書，足以生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金。

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