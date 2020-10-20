播法廣節目內容觀點遭質疑引發爭議　教育電台喊卡教部要求檢討

▲教育廣播電台。（圖／翻攝自Facebook／教育電台聲動全世界- 國立教育廣播電臺）

文／中央社記者許秩維、葉冠吟、鄭景雯台北

教育部所屬教育廣播電台轉播法國廣播電台節目，內容遭質疑「揚中貶台」。教育電台今天表示，已暫停轉播法廣節目；教育部也請教育電台檢討節目轉播機制。

自由時報今天報導，接獲民眾反映，教育部所屬國立教育廣播電台的「法廣」新聞節目，觀點近似中共主旋律，不時傳遞「揚中貶台」、「親中批美」，質疑有吹捧中國領導人習近平政策的大外宣等內容。

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教育廣播電台今天表示，為達成中法實質文化交流，提供民眾學習法語的管道，中央廣播電台與法國國際廣播電台協議，以交互轉播節目方式進行國際廣播合作，央廣則商請教育廣播電台代為執行對國內部分的現場節目轉播。

教育廣播電台指出，為協助央廣達成台法交流，教育電台安排節目透過衛星傳送轉播「法廣華、法語節目 」，三方均為無償合作，央廣本於言論自由精神和衛星技術即時性，並無事前審查，但節目內容如違製播宗旨，可即時終止轉播。針對同步轉播的法廣節目內容遭質疑不合適，教育電台表示，19日晚間7時起已暫停轉播法廣節目。

文化部表示，央廣與法廣同屬國際廣播，長期互有交流，自2001年6月起，央廣基於台法交流，協助法廣接洽教育廣播電台，於教廣播出「法廣華、法語節目」，三方均為無償合作，央廣未參與節目製作及播出節目內容。

教育部指出，教育電台已停播法廣節目，將等評估後再決定是否復播，教育部也會將請教育電台針對節目檢討轉播機制，以加強節目播出內容的隨時掌握及因應處理。