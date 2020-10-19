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3私校財務首次驚見赤字！教育部揭背後關鍵數字：沒虧損

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▲▼教育部。（圖／記者崔至雲攝）

▲教育部澄清3校並沒有財務赤字和虧損的情形。（圖／記者崔至雲攝）

記者許展溢／台北報導

教育部「大專校院校務資訊公開平台」可看到國、私立學校財務狀況，其中，私立部分，首見開南大學、大漢技術學院和台灣觀光學院為赤字，分別虧了2.99億、0.46億和0.33億，但這全是烏龍一場，教育部今（19日）回應，是因爲107學年度各私校「累積餘絀」，倘加計歷年賸餘款，也就是「盈餘」，轉列「未指定用途權益基金－賸餘款權益基金」，實際沒虧損。

教育部說明，依私立學校法規定，私立學校的收入，應用於當年度之支出，有賸餘款者，應保留於該校基金運用，會有三所學校出現赤字，查107學年度各私校「累積餘絀」倘加計歷年賸餘款轉列「未指定用途權益基金－賸餘款權益基金」，無呈現負數之情形。

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▲▼3私校財務驚見赤字。（圖／翻攝大專校院校務資訊公開平台）

▲3私校財務驚見赤字。（圖／翻攝大專校院校務資訊公開平台）

教育部提出開南大學、大漢技術學院和台灣觀光學院實際財務，107學年度累積餘絀加計未指定用途權益基金約為28.7億、9.9億和6.2億，並不是平台揭露的負數。另外，台灣觀光學院因受近年少子女化影響，在106學年度進行轉型，保留該校廚藝管理系及觀光餐旅系等特色系科，定期以書面報告或實地訪視等方式檢視該校轉型後之辦學情形，協助該校持續改善，維護學生權益。

教育部也提到，若私校財務有影響校務正常營運之虞，得列為預警學校。假設財務狀況惡化，已有不能清償債務事實或嚴重影響校務正常營運，則會列為專案輔導學校。教育部強調，對每所專案輔導學校籌組輔導小組，輔導學校如有明確改善情形，達到設定之改善目標，將解除列管，專案輔導小組對學校之輔導期間，以2年為原則。專案輔導學校如有影響學生教學品質、財務惡化或未達改善目標等情事，將提私校諮詢會討論停止部分或全部招生等行政處分。

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