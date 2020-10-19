學習歷程檔案爆1科做40份...師生苦暈！潘文忠：這是錯誤的

▲潘文忠表示，學習歷程檔案執行上有偏差，教育部有權責做要求。（圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

立法院教育及文化委員會今（19日）進行教育部業務概況報告，國民黨立委林奕華提到，公共政策網路參與平台有一提議「要求108新課綱高中課程移除學習歷程檔案」，據她了解，「自我探索」美意，變成為升學而做，搞到師生、家長超痛苦，甚至有學生一學期光單一科目，就要做40份學習成果。教育部部長潘文忠回應，這是學校錯誤的做法。

平台提議的內容提到學習歷程檔案的不必要性，在高中生活裡，學業範圍加深加廣，學生在兼顧課業之餘，實在難有時間再去參與其他課外的活動等，目前已有8367人附議。林奕華說，這是嚴重事情，現場老師、家長、學生和校長痛苦的不得了，對於學程歷程檔案發展狀況甚至天怒人怨。

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▲有8367人附議要求108新課綱高中課程移除學習歷程檔案。（圖／翻攝公共政策網路參與平台）



到108課綱資訊網可以看到，關於學習歷程檔案，每學年由學生勾選6件，經由學校人員提交至中央資料庫。林奕華問，要學生準備多少學習成果教育部知道？其實每科都要產出學習成果，而且不只一份，一學期若有12科，每科至少一份，大部分ㄧ科準備2至6份都有，甚至光一科一學期要準備40份學習成果，且最後若要送出沒東西，家長怪罪老師沒準備、要求，老師敢不做？

林奕華強調，學習歷程檔案設計精神是自我探索，結果現在最後變成上傳而學習，跟當初理想差很大。潘文中指出「這是學校錯誤的做法」，學校過度要求學生，才造成學生無謂的壓力，目的是了解學習過程具體內容，在乎的是孩子學習上有無心得，學生沒做不會被剝奪考試權益，掌握到部分偏差的學校，會邀請國教署逐一對話，學校老師、校長有誤解就要講清楚，國教署會督導。

▲林奕華透露，的確會有人要求學校上傳履歷狀況。（圖／記者湯興漢攝）



林奕華更提到，還是有人在統計上傳學習履歷狀況，上傳少會被檢討。潘文忠問是誰？誰檢討？林奕華僅透露，據了解是的確會要求學校上傳履歷狀況，會被檢討這是事實，不能講太多。潘文忠最後強調，執行上有偏差，教育部也有權責做要求。