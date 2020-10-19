　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

學習歷程檔案爆1科做40份...師生苦暈！潘文忠：這是錯誤的

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼立法院教育及文化委員會邀請教育部部長潘文忠列席報告業務概況並備質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲潘文忠表示，學習歷程檔案執行上有偏差，教育部有權責做要求。（圖／記者李毓康攝）

記者許展溢／台北報導

立法院教育及文化委員會今（19日）進行教育部業務概況報告，國民黨立委林奕華提到，公共政策網路參與平台有一提議「要求108新課綱高中課程移除學習歷程檔案」，據她了解，「自我探索」美意，變成為升學而做，搞到師生、家長超痛苦，甚至有學生一學期光單一科目，就要做40份學習成果。教育部部長潘文忠回應，這是學校錯誤的做法。

平台提議的內容提到學習歷程檔案的不必要性，在高中生活裡，學業範圍加深加廣，學生在兼顧課業之餘，實在難有時間再去參與其他課外的活動等，目前已有8367人附議。林奕華說，這是嚴重事情，現場老師、家長、學生和校長痛苦的不得了，對於學程歷程檔案發展狀況甚至天怒人怨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼要求108新課綱高中課程移除學習歷程檔案。（圖／翻攝公共政策網路參與平台）

▲有8367人附議要求108新課綱高中課程移除學習歷程檔案。（圖／翻攝公共政策網路參與平台）

到108課綱資訊網可以看到，關於學習歷程檔案，每學年由學生勾選6件，經由學校人員提交至中央資料庫。林奕華問，要學生準備多少學習成果教育部知道？其實每科都要產出學習成果，而且不只一份，一學期若有12科，每科至少一份，大部分ㄧ科準備2至6份都有，甚至光一科一學期要準備40份學習成果，且最後若要送出沒東西，家長怪罪老師沒準備、要求，老師敢不做？

林奕華強調，學習歷程檔案設計精神是自我探索，結果現在最後變成上傳而學習，跟當初理想差很大。潘文中指出「這是學校錯誤的做法」，學校過度要求學生，才造成學生無謂的壓力，目的是了解學習過程具體內容，在乎的是孩子學習上有無心得，學生沒做不會被剝奪考試權益，掌握到部分偏差的學校，會邀請國教署逐一對話，學校老師、校長有誤解就要講清楚，國教署會督導。

▲▼國民黨立委林奕華於國防外交委員會中質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲林奕華透露，的確會有人要求學校上傳履歷狀況。（圖／記者湯興漢攝）

林奕華更提到，還是有人在統計上傳學習履歷狀況，上傳少會被檢討。潘文忠問是誰？誰檢討？林奕華僅透露，據了解是的確會要求學校上傳履歷狀況，會被檢討這是事實，不能講太多。潘文忠最後強調，執行上有偏差，教育部也有權責做要求。

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
貝林格G7敲逆轉陽春砲！道奇4比3退勇士　4年內3度進世界大
丁小芹賣假包將入監！「傢俱店正職＋餐廳打工」一度暴肥10公斤
F奶正妹主播離職挨告..逆轉判賠！薪資意外曝光
快訊／國3竹南轎車遭砂石車攔腰猛撞！駕駛無生命跡象搶救中
丁小芹要入獄！賣假包詐17萬判決出爐
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

農委會放鳥「藻礁類聽證會」被拍桌！環團要求承諾：否則擴大抗爭

高雄輕軌爭議難解！二階傳延至2024？捷運局：目前無展延計畫

60萬鑽戒拍賣競標喊不到1/3底價　直播主霸氣喊「送你啦」

都市搬到鄉下怎適應？　人妻超有感：台北人真的好可憐

小一弟把名字「水平翻轉」倒著寫　媽一看傻住：你打賭輸了嗎...

台中大坑驚見「神秘小白屋」！大門深鎖生人勿近　引爆山友好奇心

學習歷程檔案爆1科做40份...師生苦暈！潘文忠：這是錯誤的

公費流感疫苗不足衛福部喊卡　台南醫療院所：沒子彈怎麼打仗？　

天天都有國旗款！本周「口罩通路」懶人包　黑白畢卡索也來了

普悠瑪最終調查出爐列27項改善建議　台鐵管理缺失致司機超速釀禍

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

常折手指會害手變粗、關節發炎？ 專家破解迷思：指頭粗度是天生的

騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

清潔劑擠太多？綁上秒控制用量　束帶「4個實用妙招」省錢又便利

鄭容和看Jessi「比劃牛奶」瞬間當機！　全昭旻指定PK他「先補口紅」ＸＤ

盧廣仲搭Uber飆唱《刻在我心底的名字》！　塞車太久連唱4首…司機認出本人好驚喜

72歲伯「賣700萬房」娶25歲妻！　高調PO文遭買主打臉：只花55萬

農委會放鳥「藻礁類聽證會」被拍桌！環團要求承諾：否則擴大抗爭

高雄輕軌爭議難解！二階傳延至2024？捷運局：目前無展延計畫

60萬鑽戒拍賣競標喊不到1/3底價　直播主霸氣喊「送你啦」

都市搬到鄉下怎適應？　人妻超有感：台北人真的好可憐

小一弟把名字「水平翻轉」倒著寫　媽一看傻住：你打賭輸了嗎...

台中大坑驚見「神秘小白屋」！大門深鎖生人勿近　引爆山友好奇心

學習歷程檔案爆1科做40份...師生苦暈！潘文忠：這是錯誤的

公費流感疫苗不足衛福部喊卡　台南醫療院所：沒子彈怎麼打仗？　

天天都有國旗款！本周「口罩通路」懶人包　黑白畢卡索也來了

普悠瑪最終調查出爐列27項改善建議　台鐵管理缺失致司機超速釀禍

必嚐「台北最好吃肉桂捲」！隱藏版深藍老屋咖啡店　還有芭樂蛋糕

著床變擦窗…「皇上吉祥」改成這4字！《母系社會》遭陸綜改歌詞網傻眼

健康崩壞的殺手　13種癌症都與肥胖脫離不了關係

三星Power of 20開跑！買指定機種送Galaxy Buds+藍牙耳機、雙向快充　邁向星級玩家靠這波

石二鍋人爆多「士林店要等200組」　死忠粉大讚1原因：沒一家能打

快訊／碰！高雄警騎公務機車執勤　交叉路口與騎士相撞2傷

6種平民食材助秋季養生　中醫：關鍵在養肺

紐西蘭學者揭中國套取敏感技術　反遭校方打壓

貝林格G7敲逆轉陽春砲！道奇4比3退勇士　4年內3度進世界大賽

J聯賽／日本拜仁！川崎前鋒豪創11連勝　成1999年以來首隊

「對向車閃燈」先別生氣！ 看懂現省3600...網嘆:快失傳了

生活熱門新聞

即／3夾擊！豪大雨彈又炸4縣市

Roots外套「28折變750元」　大媽掃光30件

阿嬤硬擠車格　刮花60萬重機拒賠

男友手機出現「駕駛座肉色照」！她第六感警報響起

快訊／大漢橋尖峰時段車禍！引道塞爆

突遭辭退！她不滿薪水算法反挨轟

妻難產去世！25歲單親爸求救反被罵爆

北北基宜大雨特報！颱風可能生成時間曝　北東再變天

快訊／要道「北山大橋」事故！汐止交通全癱瘓

夫妻住到防疫旅館　嚇到抱兒連夜逃

女生都愛「幹話王」！講情話先淘汰

大四生忙課業！跟父母拿錢遭嗆：怎麼不去打工

好市多促銷iPhone11「比官方還划算！」

更多熱門

相關新聞

新課綱調查不公開　潘文忠回應了

新課綱調查不公開　潘文忠回應了

108課綱上路滿一年，傳出教育部以三年為一期進行調查首屆高一生學習和學校教學狀況，由於有媒體報導教育部對此全部不公開，教育部長潘文忠今（19日）表示，絕對不會在實施過程，讓資訊被提出或外界所用，並強調這不是一個民意調查問卷。

無法回台應考　教育部：明年學測擬在大陸設考場

無法回台應考　教育部：明年學測擬在大陸設考場

提議「廢學習歷程檔案」　教育部：並非強制上傳

提議「廢學習歷程檔案」　教育部：並非強制上傳

3分之2專家反美豬！國民黨要求公開會議紀錄

3分之2專家反美豬！國民黨要求公開會議紀錄

首家金融業！中信榮獲教育部「閱讀磐石獎」

首家金融業！中信榮獲教育部「閱讀磐石獎」

關鍵字：

教育部學習歷程檔案林奕華國教署潘文忠

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

《我的婆婆》她消失17集終於出現！　「揭女兒身世」逼哭網友

象魚自殺幫擋煞？動保處揭4致死關鍵

女兒上廁所目睹爸殺媽　他一起悶死2女：爸爸對不起妳

即／3夾擊！豪大雨彈又炸4縣市

退貨遠征隊換Lovelyz粉黑服！網笑華莎穿錯

網美圈7成都在賣！10萬網紅揭報價單黑幕

羅志祥「拒接新節目」坤達補位！

基隆男在友人面前「癱軟倒沙發亡」！妻奔醫院崩潰

女高中生睡著手滑誤PO私密片！醒來「1000萬人搶看」

Roots外套「28折變750元」　大媽掃光30件

建中怪物6塊腹肌私照曝　網友暴動

婚宴全是「蛋花湯+蛋炒飯」！新娘氣哭：每桌2萬

阿嬤硬擠車格　刮花60萬重機拒賠

丁小芹假包案件　判刑2年半定讞

鬥死炩妃成大贏家！穎妃「後宮孤苦39年」乾隆超嫌棄

更多

最夯影音

更多
餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝
高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

常折手指會害手變粗、關節發炎？ 專家破解迷思：指頭粗度是天生的

常折手指會害手變粗、關節發炎？ 專家破解迷思：指頭粗度是天生的

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面