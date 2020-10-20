快訊／西門町持刀捅人案偵破！　警以車追人三重逮3嫌

記者張君豪／台北報導

台北市19日晚間23時59分在西門町漢口街一帶發生民眾鬥毆事件，過程中造成一名宋姓男子（24歲）右腹部遭歹徒持刀刺傷，所幸經警消緊急送醫搶救後目前並無生命危險，警方訪查目擊者及周邊店家，鎖定這場鬥毆持械傷人案件是3名男子所為，歹徒持刀刺傷宋男後駕車逃逸。

▲萬華警方20日中午逮捕涉嫌在西門町持刀傷人的李姓主嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

萬華警方鎖定行兇者後循車追人，20日下午1時左右在新北市三重查緝涉案的兩名李姓及丁姓男子3人到案，目前正將犯嫌帶回警局偵訊。萬華警分局局表示，案發後分局偵查隊及西門町派出，就組成專案小組展開調查，並於20日中午在新北市三重區，查獲犯案3名犯嫌到案，涉案男子為李姓（31歲）、丁性（32歲）及另名李姓（20歲）等3人、它們落網後供稱，當時酒後與宋姓男子在街頭互看不順眼，互嗆引發口角衝突，進而持刀鬥毆。

▲宋男19日深夜在西門町遭歹徒持刀刺傷腹部，地面留下斑斑血跡。（圖／記者游宗樺翻攝）

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