西門町派出所慘遭尿攻！醉男掏槍連環射　警神閃險溼身冒險壓制

記者張君豪／台北報導

19日晚間10點多，一輛計程車緊急開到台北市西門町派出所求救，張姓小黃司機衝到值班台向警方表示，載到一名酒醉「盧小小」的酒客，不僅在車上破口大罵，到了地點又不願意給車資並賴在車上，警員上前查看，連警方值勤配戴的密錄器都被他拍掉，又大罵警察「你是在靠夭喔！」警方依規定使用強制力把酒客帶回派出所保護管束，結果郭男居然在警所內拉開褲子拉鍊打算直接在地上便溺，警員衝上前制止郭男居然直接「掏槍」朝警員噴尿襲警相當離譜。

▲郭男因掏出生殖器噴尿射警，遭萬華警方依妨害公務罪嫌移送。（圖／記者張君豪翻攝）

▲郭男因掏出生殖器噴尿射警，遭萬華警方依妨害公務罪嫌移送。（圖／記者張君豪翻攝）

萬華警方表示，當時張姓計程車司機駕駛計程車至西門町派出所尋求協助，郭姓男乘客 （61歲）搭乘車不願付車資，也拒收車資收據更賴在車上；所員警遂依法將其帶返所保護管束。後郭男於所內屢次掏出生殖器欲於戒護人犯區小便，經員警制止後陪同帶往廁所。

過程中，郭男直接拉開褲子拉鍊掏出生殖器在警所內走廊「解放」警員怒罵：「你在幹嘛！收起來！」未料這名魯莽酒客直接「掏槍」對警員噴尿攻擊，警員怒嗆：「你在幹嗎？我現在依照妨害公務罪逮捕你」直接壓制郭男上銬，這才結束這場鬧劇。萬華警方表示：原本僅是酒客喝醉的小糾紛，卻因郭男失態噴尿襲警遭移送法辦，警方仍會持續捍衛警方執法尊嚴。

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