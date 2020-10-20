彰化童馬路上「學騎腳踏車」…媽陪著一起逆向！超狂畫面曝光網罵翻

記者莊智勝／彰化報導

彰化一名網友在臉書爆料公社PO出行車紀錄器畫面，表示18日上午11時許駕車行經彰新路時，居然發現一名孩子在大馬路中間「學騎腳踏車」，更誇張的是，媽媽騎著機車陪伴在旁一起逆向，氣得原PO直呼「拜託各位做父母的，把小孩帶好！」

▲彰化孩童在馬路上學騎腳踏車，媽媽還陪著一起逆向。（圖／翻攝臉書「爆料公社」）

行車紀錄器畫面拍下，當時原PO開著車緩緩行經彰新路，遠遠就看見前方雙黃線上竟然有名孩童正在練習騎腳踏車，孩子生疏地踩著踏板，後方還掛著輔助輪，跨越雙黃線大剌剌在馬路中間蛇行；更誇張的是，孩童身旁還有一名婦女騎機車逆向，兩人見到原PO開車接近，急忙分成左右兩側閃避，而原PO也急忙踩下煞車，避免發生事故。

「這到底是在衝啥？好危險？」車上的原PO當時忍不住搖下車窗詢問，「那是誰的小孩啊？」婦人還大聲回應「我的！」氣得他當場痛批「你這樣帶小孩喔？」原PO事後還在臉書PO文寫下，「拜託各位做父母的，把小孩帶好，不要都怪別人車子開太快；我車速不快，如果今天遇到開快車的你怎麼辦？」

▲母子倆見到原PO駕車駛來後，急忙左右分開閃避。（圖／翻攝臉書「爆料公社」）

畫面曝光後網友也群起撻伐，「這種都是撞到了再來怪別人」、「馬路就是遊戲區的概念」、「放出來換現金的」、「這個確定是親生的？」「學騎腳踏車應該到更空曠的公園或廣場吧」、「好扯，家長心臟很大顆耶」、「這父母真的要負很大的責任！」

對此，彰化分局中正派出所所長劉耀民也回應，關於本案小朋友騎腳踏車穿越雙黃線行為，已經違反道路交通管理條例，依法可開罰新台幣300元至600元；警方也呼籲，腳踏車也是交通工具的一種，應在慢車道、或靠右側騎乘，不可騎上人行道或快車道，更不可任意穿越道路、逆向行駛，還請家長指導孩子認識基本道路交通規則，並提醒遵守指示、勿違規，以免發生危險。

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