帶快遞箱取餐被提醒！外送員暴氣推嗆店家…怒取消客人訂單閃人

記者徐愷昕／台中報導

台中太平區一家飲料店19日晚間接到一筆UberEats訂單，店家見前來取餐的外送員帶著某快遞公司的專用箱（非Ubereats保溫袋），因有疑慮好心提醒，怎料卻遭該名外送員嗆聲甚至動手推擠，最後訂單更直接「被取消」。誇張行徑讓店家相當傻眼，忍不住將監視器畫面公布出來。

▲外送員前來取餐沒帶著專用保溫箱，店家好心提醒卻遭大小聲，甚至被動手推擠。（圖／店家提供）

▲店家無奈表示，最後該名外送員直接將單取消，他們準備好的飲料也沒辦法送出。（圖／店家提供）

受害店主巫先生向《ETtoday新聞雲》投訴表示，19日晚上飲料店內接到一筆訂單，怎料10點許來取餐的UberEats外送員卻沒有帶專用箱，機車上放的是某快遞公司的箱子，他妻子當下好心提醒，怎料對方卻開始大小聲，先說自己是辛苦人，後面又說「我只是出來賺一碗飯，有必要這麼硬嗎？」。

巫先生表示，他當時原本在隔壁收東西，一聽外送員態度越來越差，及時上前想幫妻子緩頰，沒想到當他一拿出手機要蒐證時，對方就開始失控，大力動手推人外，後面更直接暴氣將單取消不領，甩頭就走。

店家無奈坦言，原先真的只是好意提醒，告訴對方沒有大箱至少也帶個小箱方便辨認，想不到卻會獲得這樣的回應，製作好的飲料也無法送出，直接被取消，連轉單機會都沒有，目前已有向警方報警備案。

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