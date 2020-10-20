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社會 社會焦點 保障人權

嘉義2車路口對撞！　旅行團接駁車再衝店家　6人送醫

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記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市林森東路與維新街口19日發生廂型車與自小客車擦撞事故，由於撞擊力道相當大，現場有多名傷者急需救援，嘉義市消防局出動救護車前往救援，現場兩台車頭全毀，車輛零件散落一地，詳細事故原因有待警方調查釐清。

▲旅行團箱型車與民眾自小客車擦撞。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲旅行團廂型車與民眾自小客車擦撞。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義箱型車與自小客車對撞。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義旅行團廂型車與自小客車對撞後撞上一旁店家。（圖／記者翁伊森翻攝）

救護人員抵達現場後發現，現場有6名傷者，3名男性、3名女性，其中一台為旅行團接駁車，因車禍力道太大，廂型車被撞後直駛撞上路邊店家，另一自小客車則車頭全毀，救護人員到場評估後立即請求加派增援，其中2名女性傷者肢體擦傷，胸口疼痛，救護人員立即給予清洗傷口及包紮，由文化救護車送嘉基醫院救治，其餘4位傷者由東區及後湖支援救護車送醫，車禍肇事原因後續由警方調查中。

▲嘉義箱型車與自小客車對撞。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義旅行團廂型車與自小客車對撞畫面曝光。（圖／記者翁伊森翻攝）

監視器影片曝光後發現，廂型車正由林森東路向東行駛，卻意外碰上東向西行駛準備在維新路左轉的小客車，卻疑似未注意前方行車路況，導致該件車禍發生，廂型車也在事故發生當下直駛進路旁店家。

嘉義市消防局表示，駕駛車輛或騎乘機車時應全程保持警覺，行經路口務必注意四周有無來車並注意道路狀況、動態，減速慢行，隨時注意路況切勿分神或大意，以免意外導致交通事故發生，危害己身生命安全並影響交通路況。

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