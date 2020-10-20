南鐵東移拆遷爭議！人權會：監委已函詢　盼警方注意比例原則

▲監察院人權委員會記者會，監察委員高涌誠、王幼玲。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

南鐵東移案爭議未解，有聲援學生不滿南鐵強拆北區開元路黃春香的房子，前往交通部抗議，未料竟爆發流血衝突。監察院國家人權委員會20日表示，監委已函詢，並將持續關注此爭議，也呼籲警方執法時注意比例原則適用。

監察院國家人權委員會19日下午召開委員會議，20日中午由監察委員高涌誠、王幼玲出席說明南鐵東移拆遷爭議。王幼玲表示，鐵路東移此事引發外界關心，不過之前已有調查報告，由於監院一案不二查，就還是呼籲重視《經濟社會文化權利國際公約第11條》相關規定，關於居住公約相關規範。

王幼玲提到，有青年赴交通部前陳抗，被警方用束帶等方法處理，甚至傳出有記者當場也被束縛，這部分因為他們得到的資料不是很多，所以已開始去函查，希望警方說明當時狀況，並提供蒐證錄影帶，看看是否有執行勤務過當等狀況，呼籲警方尊重人民和平集會的權益，希望不予以強制的約束束縛，此部分已去函詢，也會持續關心關切。

高涌誠強調，政府應依聯合國《公民與政治權利國際公約》第21條保障人民和平集會的權利，但陳抗現場混亂，他們無意打擊警方士氣，只是仍希望警方執法上注意比例原則，目前還沒開始調查，不是指警方一定有違失，僅是先函查當中。

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