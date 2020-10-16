南鐵東移爭議爆血衝突　前牛埔里長：如果有錯就誠心道歉，還地於民

▲前牛埔里長永和認為，南鐵東移案爭議，承認錯誤就是解決事情的良方。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

南鐵東移案爭議未解，有聲援學生不滿南鐵強拆北區開元路黃春香的房子，前往交通部抗議，未料竟爆發流血衝突，有12名學生遭警方壓制管束，前牛埔里長陳永和指出，承認錯誤就是解決事情的良方！

在鐵道局中工處強拆台南北區黃宅及東區陳宅之前兩周，就積極協助雙方協調的台南前牛埔里長陳永和強調，經過這段時間他對南鐵東移受災戶的了解，就是「對於南鐵東移這件錯誤的政策！結果是百姓安份守己，卻政禍天降，造成人抓厝拆！」，這三句話代表受災戶的心酸。

陳永和說，有多少人同情他們？他不知道，但他看到有人帶風向抹黑他們！台南鐵路地下化會造成那麼多人土地被强徵收，房屋被強拆！又訴苦無門！就是因為鐵路東移造成的！

陳永和說，從「鐵路地下化」變更為「鐵路東移」，如說和政商利益勾結無關，可能有很多人都不會相信！如果，政府或政治人物真的有心要縫合傷口，他認為就是交代鐵路東移真相，如果有錯，就誠心向人民道歉，然後還地於民！否則，說再多也只是「無路用話！」。

據反台南鐵路東移自救會指出，位在南鐵東移徵收區台南市開元路橋東北角黃春香的房子，鐵道局工人早上6時30分開始施工，完全沒有等待10月27日鑑界程序確認實際拆除範圍的打算，逕自開始破壞黃家後半部分，在範圍仍有爭議的情況下鐵道局工人已經部分破壞了樓梯間三、四層。不只爭議未解，水電線路跟房屋加固都還沒處理，房子就被施工，樓梯間偷被破壞部分。鐵道局的做法實在蠻橫、暴力！聲援者前往交通部譴責！我們要求交通部尊重黃春香保留樓梯的訴求，展開對等協商！「樓梯仍在，抗爭繼續！」。

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