50多歲男菲律賓「檢出肺炎」僅服藥採檢　返台隔天才得知確診！

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組羅一鈞副組長。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（20）日公布國內新增3例境外移入COVID-19病例，分別為菲律賓籍20多歲女性（案541）、菲律賓籍20多歲男性（案542）及本國籍50多歲男性（案543），均自菲律賓入境。其中案543在菲律賓就出現症狀，檢出肺炎並做採檢，返台後才得知確診。

指揮中心醫療應變組羅一鈞副組長指出，案543長期是50多歲本國籍男性，長期在菲律賓工作（前次自台灣出境時間為今年1月），10月5日出現輕微發燒、肌肉痠痛、咳嗽、呼吸困難情形，10月15日於菲律賓當地就醫診斷為肺炎，但未住院治療，僅服藥與採檢。

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案543於10月18日自菲律賓返台，入境時主動告知有呼吸道症狀，於機場採檢後收治住院隔離，10月19日得知檢驗結果為陽性。衛生單位已掌握個案同班機接觸者共27人，其中15人為前後二排座位旅客，列居家隔離，12人為機組員，因有適當防護，列自主健康管理。

羅一鈞強調，案543在當地就診斷出肺炎，搭機前有告知身體狀況，航空公司也安排他坐在靠窗邊，其餘乘客都採梅花座，入境也有主動告知，立即採檢隔離，並未進入社區。