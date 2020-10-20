快訊／再增3例境外移入！　50多歲男菲律賓檢出肺炎「返台確診」

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組羅一鈞副組長。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（20）日公布國內新增3例境外移入COVID-19病例，分別為菲律賓籍20多歲女性（案541）、菲律賓籍20多歲男性（案542）及本國籍50多歲男性（案543），均自菲律賓入境。

案541、542因都是移工，於今年10月5日搭乘同班機入境台灣，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無疑似症狀，10月18日檢疫期滿前進行採檢，於今日確診。衛生單位已掌握2名個案接觸者共16人，其中13人為同班機接觸者，3人為同車接觸者，均列自主健康管理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲國內新增3例境外移入COVID-19病例，均自菲律賓入境。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

案543長期是50多歲本國籍男性，長期在菲律賓工作（前次自台灣出境時間為今年1月），10月5日出現輕微發燒、肌肉痠痛、咳嗽、呼吸困難情形，10月15日於菲律賓當地就醫診斷為肺炎，但未住院治療，僅服藥與採檢（10月19日得知檢驗結果為陽性）。

案543於10月18日自菲律賓返台，入境時主動告知有呼吸道症狀，於機場採檢後收治住院隔離，並於今日確診。衛生單位已掌握個案同班機接觸者共27人，其中15人為前後二排座位旅客，列居家隔離，12人為機組員，因有適當防護，列自主健康管理。

根據指揮中心統計，國內截至目前累計99,367例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含98,102例排除），其中543例確診，分別為451例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、495人解除隔離、41人住院隔離中。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來