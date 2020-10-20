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NCC邀蔡衍明出席中天新聞台26日換照聽證會　超高規格3委員共同主持

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▲▼20120507旺中媒體總裁蔡衍明出席旺中案公聽會 （圖／記者陳世昌攝）
▲2012年5月旺中媒體總裁蔡衍明曾出席旺中案公聽會 （資料照片／記者陳世昌攝）

記者陳世昌／台北報導

NCC20日宣布10月26日召開的中天新聞台換照案聽證程序，已特別邀請中天新聞台最大股東「神旺投資」董事長蔡衍明親自出席。根據往例，NCC並不會指名邀請關係人（企業）負責人，只要有代表人出席即可，通常是律師或發言人出席，顯見NCC的慎重與有備而來。且為使聽證順利進行、程序完備，主持人除了原先的委員王維菁、林麗雲，再增一名主持人蕭祈宏。

NCC說明，尊重本案利害關係人神旺投資選任律師擔任代理人的權利，因聽證涉及諸多例行營運事實問題，神旺投資董事長蔡衍明對公司例行營運、經營方針及相關具體細節應有最深入完整了解，為最適宜參與聽證人選。

▲▼NCC26日召開的中天新聞台換照案聽證程序，主持人除了原先的委員王維菁（圖中）、林麗雲（圖右），再增一名委員蕭祈宏（圖左），3位委員共同主持，是NCC少見的高規格。（資料照片／記者陳世昌攝）
▲NCC26日召開的中天新聞台換照案聽證程序，主持人除了原先的委員王維菁（圖中）、林麗雲（圖右），再增一名委員蕭祈宏（圖左），3位委員共同主持，是NCC少見的高規格。（資料照片／記者陳世昌攝）

2012年NCC舉行「旺中媒體收購中嘉有線電視」聽證會時，蔡衍明曾親自出席並發言，表達其經營理念。這次的中天新聞台換照案，個案規模遠比旺中收購中嘉案小很多，預估蔡衍明出席機率並不高。

NCC強調，蔡衍明是否親自出席聽證會乃其權利並非義務，不影響本次聽證程序效力及當事人程序利益。NCC本於其組織法第10條、行政程序法聽證規定依法召開聽證，亦請當事人、利害關係人提前以書面表示意見，聽證程序採全程網路直播。

26日舉行的中天新聞台換照聽證會，由NCC擬定的8大議題如下：

(一)中天新聞台是否已履行前次換照之附款與行政指導，及評鑑命改善事項？

(二)中天新聞台過去是否有營運不善之情事？違規裁罰案件是否過多？自律內控機制是否失能？

(三)中天新聞台之內控機制是否足以確保下列事項：

１、落實節目製作流程自律；

２、避免外界不當干預新聞製播；

３、自律倫理委員會有效運作；

４、獨立審查人有效運作；

５、改善過去違規情事，並提升新聞專業自主。

(四)中天新聞台之人事組織及執行能力是否足以落實營運計畫？財務結構與財務狀況是否健全？其股權結構與負責人是否對新聞獨立製播有不利影響？

(五)中天新聞台節目規劃是否落實視聽多元及弱勢保障？

(六)中天新聞台員工之勞動權益是否受到確實保障？

(七)中天新聞台換照案對國家安全、產業整體發展、公共秩序或善良風俗有何利或不利之影響？

(八)中天新聞台換照案就閱聽眾權益、新聞專業自主、節目品質及勞動權益有何利或不利之影響？

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