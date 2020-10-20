約定男方付錢！　相親女「帶23人出席」海吃8.5萬：我是被害人

▲相親示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉亭／綜合報導

浙江一名劉姓男子今年29歲，在母親安排下與一名女生相親，當時說好由男方買單，沒想到吃飯當天女方卻帶了23名親朋好友一起狂吃海喝，在看了帳單後，男方嚇得消失。

根據「遼寧晚報」報導，小劉由於收入不穩定，且工作比較忙，一直沒找到女朋友，媽媽因此透過媒人，找了許多女生相親；沒想到跟其中一名女子相親時，卻在他不知情下，對方卻帶了23人來「測試男方」。

吃完飯後，小劉到櫃檯一看帳單總共19800元人民幣（約85140元新台幣），當下又氣又驚，直接拒絕買單閃人；相親女子事後才發現小劉不見了，打電話才發現對方已經關機失聯，只好自行先負擔。

事後雙方進行協商，女方表示願意AA，但小劉最多只願意負擔他包廂的兩桌4398元人民幣餐費（約18911元新台幣），其餘幾桌餐費15402元人民幣（66228元新台幣）由女方自行負責。

相親女只好在群組向親戚朋友說明，先前聽說男方有錢，餐費由對方負責，才較大家盡量多吃多拿，測試男方胸懷，但最後卻只是誤會，自己能力負擔不了。

「整件事我是最大受害人！」相親女也喊話，這次事件自己名譽也受損，希望親戚幫忙平分費用。但親戚們卻紛紛表示，「男方實在是太噁心了」、「我們只吃飯，不吸煙不喝酒，憑什麼要花這麼多錢？」但也有些親友稍微有良心，默默轉帳分擔費用。