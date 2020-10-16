中秋烤不完！金針菇「放冰箱」半個月　再拿出來笑噴：長高長大了

▲原PO中秋節的時候買金針菇當烤肉食材。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

這個金針菇也太頭好壯壯了吧！一位女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出2張照片，說她中秋節的時候，到好市多買了一盒金針菇回家烤，烤不完的就放冰箱，結果隔了大約半個月拿出來，原PO一看就驚呆，其他人也笑噴留言「賺到了，生利息耶」、「很好的投資計畫，看起來平均資產增加了50%。」

「中秋節買一盒回家烤，烤不完的放冰箱。」這位女網友文中貼出照片，因為她再次拿出來，已經是約半個月後的事，結果眼前的這一幕，讓她忍不住貼出一個睜大雙眼、感到驚奇的表情符號，直呼「真的會長高長大……」。因為這2株金針菇不僅沒有爛掉，還繼續成長茁壯，直接長成了「盒子的形狀」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼沒想到冰進冰箱，金針菇繼續「一暝大一寸」。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

照片一出，吸引1.3萬人按在，大家紛紛笑翻，「請問長大就是杏鮑菇嗎」、「第一次看到菇類在冰箱會長大」、「考慮放到明年中秋節嗎？可能從一小包變成臉盆一樣大」、「金針菇真的是個很奇妙的東西，放冰箱會長大，吃進去拉出來也不會改變形狀」、「植物界的蟑螂，不僅被吃還能原狀逃出，竟然還會長大。」

還有人開玩笑，歸功於原PO家的冰箱，「你家冰箱可以借我躲一陣子嗎？我也需要長高」、「跪求冰箱品牌型號」、「難怪上次看日本節目說……金針菇要直立放冰箱，而且留尾巴還可以再長。但我家冰箱的卻放到發霉」、「奇怪不會生水壞掉嗎！？一定是你家的冰箱無敵，快說是哪一台！！」