好市多「25元神級肉片」激似麥當勞牛肉堡　她打給廠商…成分驚呆

▲一包有24牛肉片，價格599元！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

「第一次在好市多買這款牛漢堡肉很驚艷！」一名女網友分享，日前買了這一款牛肉漢堡片，從此愛上這一味，口感激似麥當勞牛肉堡之外，平均一片只要25元，「除了美味之外，也覺得價格很實惠！」但就怕肉片另添加調味料，原PO實際向廠商確認，結果答案驚呆了！

一名女網友在公開社團《Costco好市多 商品經驗老實說》驚呆表示，日前第一次買「澳洲純牛肉漢堡片」，飢腸轆轆的她回家趕緊煎來吃，不管是口感、價格都CP值爆棚，「吃起來跟麥當勞的牛堡完全一模一樣」，從此成了原PO口袋名單。

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不過原PO心中一直有個疑慮，「包裝上只有載明牛肉兩個字，但漢堡肉怎麼可能只有肉而沒有其他澱粉、黏著劑，或是調味料等添加物？」因此原PO萌起查證精神，乾脆直接打給廠商問個清楚。

廠商強調，「這款商品他們在好市多賣了十多年了，內容物真的是只有牛肉。」聞言，原PO心中還是缺乏食安感，「我當下聽到，一來是感到很欣慰，因為產品很健康，二來仍然是有疑問，真的是只有牛肉嗎？各位好市多的網友，您認為廠商是誠實告知嗎？」

文章曝光後，網友熱議「可以送檢驗，一驗辨真偽」、「他可能是用熱壓機器沖壓成形，肉本身有黏性。好市多年費收的，沒必要為了小東西做詐欺吧」、「這個漢堡牛肉成份很簡單，而且是草飼牛品質很好，沒有牛內臟或殘骨，我也買很多年了」、「生酮的好朋友啦！但有股澳洲牛肉腥味就是了，好不好吃個人口味不一樣」「比起麥當勞，比較像美式餐廳賣的牛肉漢堡」。

▲從事食品行業的網友透露，純漢堡肉成本真的比較高！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



不過也有網友下鍋失敗，紛紛哀號「我試過3片一起解凍想要合成一個大的，解凍壓散後完全無法黏著，於是我只好把整盤牛絞肉下鍋炒了」、「買過一次，但可能廚藝不佳，試過用烤的用煎的都覺得油很多，但肉吃起來乾乾的⋯味道不太能接受」、「跪求作法，我上次煎起來，肉超硬」、「有股澳洲牛肉腥味+1，而且冷凍後我覺得好難分開一片跟一片之間」。

留言串中，有料理達人分享私藏料理方式，「加起司打個蛋加點秋葵」、「要加花生醬讚」、「灑點鹽巴去腥，口感好很多」、「氣炸5分鐘200度，悶1分鐘（不想太生可以再多30秒），炸完後，盤子裡的牛油很乾淨又漂亮」、「我們已經買好幾年了，搭起司風味非常好」、「這款單煎真的會很乾，肉排不要退冰，平底鍋加水～等慢慢收汁 ，大家可以試試看」。

▼吃貨大方分享料理撇步！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

