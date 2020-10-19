桃園農機展3天40萬人湧入！規模亞洲最大　交易額達5億

▲鄭文燦和楊建生在農機大展閉幕典禮中，表揚參展廠商。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2020第15屆台灣國際農業機械暨資材展，19日於桃園青埔展場圓滿閉幕。市長鄭文燦表示，短短 3天的農機大展，據農機公會統計，吸引40萬人次參展，有5億的交易金額；雖然受疫情影響，國外買家無法進來，卻也讓所有農友和不了解農機的市民參展後，引發興趣，想當假日農夫變得更有興趣，肯定這次的亞洲最大的農機展成功。

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▲▼鄭文燦和楊建生，表揚參展廠商。（圖／農業局提供）

鄭市長說，蔡英文總統18日來看農機大展，肯定智慧農機是台灣的品牌，MIT可以好好的外銷，台灣在農業不只是栽培和種苗很進步，在資材和農機的研發製造也很進步。近年來，政府推動農機補助，讓這個產業得到動力，桃園市這六年來，每年編列7,000-8,000萬，已經補助5,000多部農機，如果農機公會要把桃園當示範點，市府願意做後盾，政府對農機公會的支持，是百分之百，不打折扣。另外，鄭文燦也在農機大展閉幕典禮中，表揚感謝20家參展廠商。

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▲鄭文燦和楊建生，表揚參展廠商。（圖／農業局提供）

▲台灣農機工業同業公會理監事，用心策劃農機大展，深受肯定。（圖／記者楊淑媛攝）

台灣農機工業同業公會理事長楊建生指出，農機大展首度跨過濁水溪到北部的桃園舉辦，展前出現流言指稱，農機展是無法在北部展出的，因為，大家都認為桃園是空港，是工商城市，不是農業大縣，但實際上桃園是農業生產基地，這裡有很大的市場，尤其是這次的展會非常熱絡，展場非常大，交通非常便捷，參展的廠商都看到市長鄭文燦和政府的支持，相信桃園青埔的展場，未來可以朝國際展覽規劃，開拓台灣的農機海外市場。

▲鄭文燦和楊建生，表揚參展廠商。（圖／農業局提供）

▲大展最後一天仍吸引很多民眾參觀。（圖／記者楊淑媛攝）

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