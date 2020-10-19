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看見台灣農業軟實力　弘光科大健康取向力助水果升值

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▲桃園農機大展看見台灣農業軟實力，弘光科大創新農產品研發受好評。（圖／弘光科大提供）

▲桃園農機大展弘光科大，以健康取向研發柚香果乾、紅龍果乾、紅龍椰酥等各式創新產品，深受好評。（圖／弘光科大提供）

記者楊淑媛／桃園報導

台灣是水果王國，芒果、柚子、紅龍果、鳳梨…等各種好吃水果，在政府推廣下，名冠全球。台中弘光科技大學民生創新學院食品科技系，將柚子、紅龍果和甘藍等農產品，研發成柚香果乾、紅龍果乾、紅龍椰酥等各式創新產品，並於桃園青埔舉行的「台灣國際農業機械暨資材展」設攤展示，讓民眾品評之際，也看見台灣農業的軟實力。

弘光科技大學民生創新學院食品科技系指出，農糧署近年推動在地農產品加值化外銷新南向國家旗艦計畫，解決國內農產品產銷失衡問題及增加農民收益，該校在研發上常遇到不了解當地民眾的生活習性或是口味，所以在開發前會與校內海青班學生(如馬來西亞、印尼等相關國家)，討論他們當地的小吃和糕點口味，再進行試做，製作產品再請他們品評，不錯的產品才量產，並進一步介紹給業者量產及行銷。▲桃園農機大展看見台灣農業軟實力，弘光科大創新農產品研發受好評。（圖／弘光科大提供）

▲弘光科大研發的柚香果乾、紅龍果乾、紅龍椰酥等各式創新產品，深受好評。（圖／弘光科大提供）

「2020第15屆台灣國際農業機械暨資材展」於桃園青埔舉辦，19日是大展第3天，連日來，弘光科大的展示攤位，置放各種研發成功的柚香果乾、紅龍果乾、紅龍蛋糕、柚香蛋糕、紅龍椰酥及芒果酥等各式創新產品，以健康取向，讓民眾品評，學生們熱情的招呼加上風味獨特的各式樣產品，深受參展民眾好評。▲桃園農機大展看見台灣農業軟實力，弘光科大創新農產品研發受好評。（圖／弘光科大提供）

▲弘光科大學生們熱情的招呼加上風味獨特的各式樣產品，深受參展民眾好評。（圖／弘光科大提供）

參展的學生表示，柚子及紅龍果其全果皆可利用，柚子果肉加工成果汁及酒醋，柚子瓣膜及外皮可加工成果乾；而火龍果果皮可作為天然色素應用，果肉則加工成紅龍果乾，上述兩種果乾能再進一步應用於各種烘焙產品之餡料。例如此次展覽的紅龍椰酥是紅龍果餡添加其果乾與椰子粉、椰奶調製而成；另外柚香蛋糕添加柚皮果乾烘焙而成，不僅能夠有助於烘焙產品的香氣，也能提升口感層次與質地。▲桃園農機大展看見台灣農業軟實力，弘光科大創新農產品研發受好評。（圖／弘光科大提供）

▲柚子皮富含柚皮苷、檸檬苦素、膳食纖維及精油，具高抗氧化活性、可促進排便，有降血脂、血糖等。（圖／ET資料照）

而柚子皮通常都被民眾當作廢棄物，其實柚子皮富含柚皮苷、檸檬苦素、膳食纖維及精油，具高抗氧化活性、可促進排便，有降血脂、血糖等。而紅龍果富含鈣、鐵、硒及鍺等微量元素、花青素及膳食纖維等；具有高抗氧化能力等。
弘光科大此次參展人員包括該校：林麗雲老師、李建興老師、蔡依蓉研究助理，以及江紫瑗、劉憲洲、劉冠宏、黃上智、尤禎賢、徐伊萱、謝承凱、曾芷玲、陳志陞等多名學生。

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