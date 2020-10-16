高中生提議「廢學習歷程檔案」　教育部：並非強制上傳





▲教育部強調，學生如未上傳學習歷程檔案，仍可採現行PDF檔案制度上傳備審資料。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

108課綱起每個高中生都要建置「學習歷程檔案」，但日前有學生在網路平台提案，盼教育部廢除高中學習歷程檔案。對此，教育部今（16日）回應，學習歷程檔案只是學生準備個人申請備審資料的便利工具，並未改變既有考招制度的書審面試階段，也未改變個人申請總成績之學測成績占比。

教育部說明，現行考招制度於「個人申請」第二階段書面審查即有備審資料，而學習歷程檔案為針對現行備審資料僅能以PDF檔案呈現、資料缺乏系統化、缺少教師認證等缺點，進行數位化、系統化、認證化的優化改良，並提供學生定期上傳機制，可避免高三下倉促準備，並讓大學審查端能更清楚看到學生的發展歷程。

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教育部提到，111考招的備審資料也對可上傳件數進行限制，避免軍備競賽，並在資料結構中突顯課程學習成果與校內多元表現，讓大學審查端能重質不重量，更加重視學生課程學習與校內表現，在相同時間內能更聚焦有效地看見學生的特色與亮點，進一步提升個人申請審查品質，也有利於課綱之落實。

教育部表示，學習歷程檔案並非強制上傳，雖可以有效協助學生於個人申請備審資料中呈現課程學習成果，但本身並非課程一部分，因此也無「將學習歷程檔案從課程中移除」之問題。

教育部也強調，教育部尊重學生的自主選擇，學生如未上傳學習歷程檔案，或學生因故無法使用、或選擇不運用學習歷程檔案，仍可採現行PDF檔案制度上傳備審資料，進行大學個人申請入學，並不影響其報考大學的權益，惟該資料未經過教師認證，同時備審資料也缺乏數位化及系統化，建議學生須審慎評估。

