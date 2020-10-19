新課綱調查不公開　潘文忠：絕對不會在實施過程讓資訊被提出

▲對於108課綱調查，潘文忠表示，這不是一個民意調查問卷。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

108課綱上路滿一年，傳出教育部以三年為一期進行調查首屆高一生學習和學校教學狀況，由於有媒體報導教育部對此全部不公開，教育部長潘文忠今（19日）表示，絕對不會在實施過程，讓資訊被提出或外界所用，並強調這不是一個民意調查問卷。

立法院教育及文化委員會進行教育部業務概況報告，會前潘文忠被問此事坦言，國教署針對108課綱推動有透過委託研究學生學習狀況，這部分是一個學生學習長期資料追蹤，目的是了解教學實施和學生學習上反映，但課綱剛上路，要了解是需要長時間。

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潘文忠說，當時為能夠得到學校跟學生真實的意見，且願意回答，當時進行調查時，都有向他們提到可以作為後續政策思考調整，絕對不會在實施過程，讓資訊被提出或外界所用，加上研究倫理承諾，希望讓學校和學生從他們實質上接觸進行得到真實意見，能如當時規劃，可以在長時間追蹤了解，有助於給課程和老師教學上回饋，乃至教育部或地方主管機關有好的基礎。

至於三年一期？潘文忠指出，目前正在進行研究團隊，也在修正相關問題，主要還是希望得到完整的資訊，教育部在一個階段後，會就政策面作參考，這才是整個重點，而不是一個民意調查問卷，來自教育學校這方面回饋意見，作為學校辦學或政策推動參考，避免過程發展階段反而產生有所畏懼，失去調查真實性。