中國外交官動粗　外媒記者批違法：應列「不受歡迎人物」趕出境

▲在我駐斐濟8日國慶晚會，2名中國外交官出手毆打台灣代表團成員。（圖／翻攝自亞太報告）

記者詹雅婷／綜合報導

中國外交官襲擊台灣代表處成員，甚至把他打到腦震盪住院，引起各界關注。揭發此事的外媒記者直言，中方官員在斐濟領土攻擊其他國家代表的舉動，實屬不可接受的行為，斐濟可以把中方2名官員列為不受歡迎的人，要求離境，但有鑑於斐濟及北京政府近來關係密切，這對斐濟來說，是一大考驗。

外媒記者格雷罕戴維斯（Graham Davis）直言，中國外交官有權行使外交豁免權，但這並不代表他們能夠如此肆無忌憚且明目張膽違反斐濟法律，「無論我們有多渺小，無論來自中國的援助有多少，我們都不能夠也絕不容忍在斐濟領土發生的非法行為，應該要盡快宣布把2名違法人士列為不受歡迎的人，並把他們趕出斐濟。」

格雷罕戴維斯形容，這是中國打壓台灣的最新事證。只不過，此事發生後被壓下來，儘管台灣向斐濟外交部提出正式抗議，但迄今過了10天，斐濟政府仍未發表公開評論。

報導指出，斐濟與中國關係相當密切，當地政府後續如何應對實屬一大考驗。就在去年，斐濟受到中國施壓，迫使台灣駐斐濟代表處更名，從原先的「中華民國駐斐濟商務代表團」（Trade Mission of the Republic of China to the Republic of Fiji），改為「駐斐濟台北商務辦事處」（Taipei Trade Office in Fiji）。儘管台灣提出抗議，但最終並未成功。

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