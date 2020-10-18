交往1個月閃婚！新婚10天夫就入獄　她找網友一夜情懷孕生子下場曝

▲被告離婚前約一個月與網友發生一夜情而懷孕。（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

高雄市一名李姓男子新婚才10天就入獄服刑，沒想到妻子卻和網友發生一夜情懷孕，還因此產下嬰兒，他氣得求償100萬元精神慰撫金。但被告辯稱，和原告婚姻早已破滅，她未發生一夜情仍會離婚。法官則認為金額過高，判被告賠償5萬元。

判決指出，李男控訴，兩人於2016年6月結婚，妻子2017年10月9日產下小孩，小孩是她懷孕34周4天所生，反推受孕日應為2017年的1月26日；但他2016年6月至2017年4月因案入監服刑，因此非他所生。

李男說，妻子在婚姻關係存續期間與他人通姦，並產下小孩，嚴重侵害他的配偶身分法益且情節重大，造成他精神上重大痛苦，因此求償100萬元精神慰撫金。而兩人後來離婚。

被告則辯稱，兩人只交往一個多月即結婚，婚後對方就入監服刑，相處僅數日，感情基礎薄弱；原告入監後，她獨自承擔家務，心力交瘁欲離婚，於2016年11月間搬離住處。

▼被告和網友一夜情後懷孕，她說，因不忍殺害腹中生命，決定生下。（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）

謝女說，一時失慮與網友發生一夜情，之後未再聯絡對方，並非在婚姻關係中另結新歡，她因不忍殺害腹中生命，決定生下。她表示，和原告婚姻早已破滅，她未發生一夜情仍會離婚，她縱犯通姦罪，對原告損害亦非重大，對方請求賠償金額過高。

橋頭地院法官審酌兩造僅交往約一個月即結婚，婚後相處數日，原告即入監服刑，無法履行夫妻同居義務，夫妻感情僅能藉由探監、書信往來等方式聯絡；被告於原告服刑期間離家，雙方婚後未及一年即離婚，夫妻感情基礎難謂深厚。

法官認為，被告離婚前約一個月與網友發生一夜情而懷孕，之後亦未與該網友再有往來，並非於兩造婚姻關係中與他人另行建立長期親密關係。法官說，原告請求100萬元實屬過高，應以5萬元為適當。全案可上訴。