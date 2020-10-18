　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

交往1個月閃婚！新婚10天夫就入獄　她找網友一夜情懷孕生子下場曝

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼外遇,離婚,分手,劈腿,小三,偷吃。（圖／翻攝自pixabay）

▲被告離婚前約一個月與網友發生一夜情而懷孕。（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

高雄市一名李姓男子新婚才10天就入獄服刑，沒想到妻子卻和網友發生一夜情懷孕，還因此產下嬰兒，他氣得求償100萬元精神慰撫金。但被告辯稱，和原告婚姻早已破滅，她未發生一夜情仍會離婚。法官則認為金額過高，判被告賠償5萬元。

判決指出，李男控訴，兩人於2016年6月結婚，妻子2017年10月9日產下小孩，小孩是她懷孕34周4天所生，反推受孕日應為2017年的1月26日；但他2016年6月至2017年4月因案入監服刑，因此非他所生。

李男說，妻子在婚姻關係存續期間與他人通姦，並產下小孩，嚴重侵害他的配偶身分法益且情節重大，造成他精神上重大痛苦，因此求償100萬元精神慰撫金。而兩人後來離婚。

被告則辯稱，兩人只交往一個多月即結婚，婚後對方就入監服刑，相處僅數日，感情基礎薄弱；原告入監後，她獨自承擔家務，心力交瘁欲離婚，於2016年11月間搬離住處。

▼被告和網友一夜情後懷孕，她說，因不忍殺害腹中生命，決定生下。（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）

▲▼懷孕。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

謝女說，一時失慮與網友發生一夜情，之後未再聯絡對方，並非在婚姻關係中另結新歡，她因不忍殺害腹中生命，決定生下。她表示，和原告婚姻早已破滅，她未發生一夜情仍會離婚，她縱犯通姦罪，對原告損害亦非重大，對方請求賠償金額過高。

橋頭地院法官審酌兩造僅交往約一個月即結婚，婚後相處數日，原告即入監服刑，無法履行夫妻同居義務，夫妻感情僅能藉由探監、書信往來等方式聯絡；被告於原告服刑期間離家，雙方婚後未及一年即離婚，夫妻感情基礎難謂深厚。

法官認為，被告離婚前約一個月與網友發生一夜情而懷孕，之後亦未與該網友再有往來，並非於兩造婚姻關係中與他人另行建立長期親密關係。法官說，原告請求100萬元實屬過高，應以5萬元為適當。全案可上訴。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
台北少女摩鐵吸笑氣！癱軟床上遭3男性侵…閨蜜目睹全程嚇壞
寶雅驚見「清潔神物」！網一看推爆囤貨：洗臉洗澡都可以
「女友洗澡」恐怖男友破門拖出　性侵2次、逼她大街下跪磕頭
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

交往1個月閃婚！新婚10天夫就入獄　她找網友一夜情懷孕生子下場曝

教召遲到2天報到　退伍男「高中曾被霸凌害怕外人」下場出爐

凌晨自撞毀8車　肇事男下車「確認沒撞到人」裝沒事離開...網目擊傻爆眼

「女友洗澡」恐怖男友破門拖出　性侵2次、逼她大街下跪磕頭

桃園平交道事故！騎士「深夜撞火車」倒地　10消防員趕現場救人

台北少女摩鐵吸笑氣！癱軟床上遭3男性侵…閨蜜目睹全程嚇壞

屏東廟會失火！3間鐵皮屋全面燃燒　警消到場破門

快訊／潑屎哥「挺港餐廳」潑雞屎　法院晚間裁定收押禁見

女星高雄試鏡遭下藥！經紀人4度進房想性侵　通話整晚救了她

請羊肉爐客人移車還不動…花店老闆怒砸店　桃園快打部隊秒趕到！

待轉區滿了！內湖騎士停槽化線　遭警攔停氣炸：我也想遵守法律

騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

李妍瑾直播道歉元元「還原現場2真相」！　「主動被連摔2次」求饒：我就大咧咧的

正妹網紅派對喝醉被「大叔撿屍」　「斷片3小時」超慘下場曝光！

Ella戴「百合假髮」撞臉葉璦菱ＸＤ　鄭元暢重現「《薔薇之戀》葵」笑翻！

騎士被惡意逼車！按喇叭遭無視 幸運巧遇警察...三寶秒被開2罰單

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

25歲男入105顆珠「慘變葡萄串」　欲取出...醫師曝：至少要挨13刀

譚松韻：出門都兩個哥哥買單　合體張新成、宋威龍三兄妹一起唱歌

小嫻認愛首露面「散發幸福光芒」　到處都有路人祝福..買裝備還被招待！

交往1個月閃婚！新婚10天夫就入獄　她找網友一夜情懷孕生子下場曝

教召遲到2天報到　退伍男「高中曾被霸凌害怕外人」下場出爐

凌晨自撞毀8車　肇事男下車「確認沒撞到人」裝沒事離開...網目擊傻爆眼

「女友洗澡」恐怖男友破門拖出　性侵2次、逼她大街下跪磕頭

桃園平交道事故！騎士「深夜撞火車」倒地　10消防員趕現場救人

台北少女摩鐵吸笑氣！癱軟床上遭3男性侵…閨蜜目睹全程嚇壞

屏東廟會失火！3間鐵皮屋全面燃燒　警消到場破門

快訊／潑屎哥「挺港餐廳」潑雞屎　法院晚間裁定收押禁見

女星高雄試鏡遭下藥！經紀人4度進房想性侵　通話整晚救了她

請羊肉爐客人移車還不動…花店老闆怒砸店　桃園快打部隊秒趕到！

韓系氣墊粉餅激殺3.5折！1980元→699元　10秒搞定高級感妝容

金剛放閃「小嫻8hrs親手完成禮物」！　隋棠見成品也直喊：好好喔～

鐵鎚重擊頭部！連環殺人犯性侵夜歸女2死多傷　逃19年栽在一籃雞蛋

1張諷刺漫畫惹殺機！法18歲恐怖分子「當街斬首」教師　學生誤幫忙

道奇不演了！席格開轟、貝茲美技　3比1擊敗勇士逼入G7

6連霸F1冠軍「賓士車隊驚傳退出」？執行長說話了：只是要刪預算

鉛在骨頭裡半衰期長達25年！　台大醫列日常3類排鉛食物要多吃

蔡阿嘎堂妹「台北街頭遇搶劫」！阿北徒手犯案　她曝損失金額：祝你中獎

《婆婆》鍾欣凌發現了！見「一哥」昏迷不醒留遺書…網哭瘋：太殘忍

4招牛奶盒起死回生術　打造環保生活

巴哥犬飛撲跳水「想游泳」　主人傻眼：當我衝浪板？

社會熱門新聞

《海豚灣戀人》童星亂刀殺人　法官判賠357萬

女友洗澡　恐怖男友破門拖出性侵

女提分手還坐前任的車！他用「刀柄」把前男友頭部打爆

人妻偷吃想回歸家庭…小王被當洩慾工具！火大公開姦情

摩鐵吸笑！她慘遭3男性侵…閨蜜目睹全程

教召遲到2天報到　退伍男「高中曾被霸凌」下場出爐

騎百萬重機遭酒駕猛撞！YouTuber騎士出面還原經過

吃烤鴨拉肚子留負評！搞錯店家慘了

桃園平交道事故！騎士「深夜撞火車」

自撞毀8車　肇事男逃逸遭逮

即／埔里男居家檢疫第8天猝逝　採檢結果出爐

女星高雄試鏡遭下藥！經紀人4度進房想性侵

22歲屁孩殺人！為10萬債竹聯「互打」1死10煞收押

屏東鐵皮屋火警　廟會舉行一半失火

更多熱門

相關新聞

另類便利店新星！老闆偷吃新進女員工1天戰4回

另類便利店新星！老闆偷吃新進女員工1天戰4回

人夫高姓男子獨資加盟開了一間便利商店，怎料他卻與底下吳姓女員工曖昧，不僅被妻子裝設於家中的監視器拍到帶吳女回家，一天內還發生了4次性行為。事後，高妻帶著錄影畫面一狀告上法院，向老公及小三求償120萬元。桃園地院近日審結，判高男及吳女須連帶賠償40萬元。可上訴。

高雄持續向中央爭取加速配發疫苗

高雄持續向中央爭取加速配發疫苗

即／燕巢交流道「火燒車」

即／燕巢交流道「火燒車」

高雄「欣橋之心」每坪1字頭　1800人搶324戶

高雄「欣橋之心」每坪1字頭　1800人搶324戶

獨／入珠界天王慘變葡萄串！超狂數字後悔了

獨／入珠界天王慘變葡萄串！超狂數字後悔了

關鍵字：

一夜情高雄外遇

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

象魚自殺幫擋煞？動保處揭4致死關鍵

綜藝天王無預警「現身西門町飲料店」！

象魚跳缸自殺！連4次地震…網細想關聯傻了

租到死就送房　72歲屋主曝：700萬成交了

親妹祭拜帶「小鬼生前3最愛」

台南連3震　在地人回憶白河地震

下體開黑洞…「妹妹狂漏屎」！她邊走邊滴超失控　醫嘆：裂太大了

開箱！礁溪最新清水模溫泉飯店

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

淘寶店客服回「台灣是獨立國家」被開除

《海豚灣戀人》童星亂刀殺人　法官判賠357萬

薔薔爆料王思佳公主病！曝「私下排場大」

玩遊戲被《木曜》粉絲罵！泱泱回應了

女生都愛「幹話王」！講情話先淘汰

女友洗澡　恐怖男友破門拖出性侵

更多

最夯影音

更多
待轉區滿了！內湖騎士停槽化線　遭警攔停氣炸：我也想遵守法律

待轉區滿了！內湖騎士停槽化線　遭警攔停氣炸：我也想遵守法律
騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

李妍瑾直播道歉元元「還原現場2真相」！　「主動被連摔2次」求饒：我就大咧咧的

李妍瑾直播道歉元元「還原現場2真相」！　「主動被連摔2次」求饒：我就大咧咧的

正妹網紅派對喝醉被「大叔撿屍」　「斷片3小時」超慘下場曝光！

正妹網紅派對喝醉被「大叔撿屍」　「斷片3小時」超慘下場曝光！

Ella戴「百合假髮」撞臉葉璦菱ＸＤ　鄭元暢重現「《薔薇之戀》葵」笑翻！

Ella戴「百合假髮」撞臉葉璦菱ＸＤ　鄭元暢重現「《薔薇之戀》葵」笑翻！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面