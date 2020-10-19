　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

29歲土豪男嗨過頭！窗外狂撒430萬鈔票　「天降錢雨」路人嗨翻瘋搶

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 天上撒錢 。（圖／翻攝自秒拍）

▲天上撒錢 。（圖／翻攝自秒拍）

記者蔡儀潔／綜合報導

天上掉錢了！如此好事發生大陸重慶，17日一名29歲的男子將錢往窗外撒，總金額高達100萬元（人民幣，下同，約新台幣430萬元），路過民眾紛紛上前狂撿，一度導致當地交通大混亂。

▲▼ 天上撒錢 。（圖／翻攝自秒拍）

▲現場畫面。（圖／翻攝自秒拍）

綜合陸媒報導，17日下午1時許，重慶沙坪垻區天星橋街上出現「天降錢雨」的奇景，一張張百元人民幣鈔票隨風飄搖，附近民眾見狀紛紛上前狂搶，還有人直呼「撒錢囉」、「天上掉人民幣了！看嘛！」、「哪個建商在撒錢」，一度導致附近交通嚴重堵塞。

▲▼ 天上撒錢 。（圖／翻攝自秒拍）

▲鈔票黏在擋風玻璃上 。（圖／翻攝自秒拍）

由於當時有下過雨，有些鈔票甚至還黏在行駛中車輛的擋風玻璃上。當地警方獲報後，發現是一名29歲柏姓男子在家吸食安非他命後，精神恍惚「嗨過頭」，才會不自覺一直把人民幣往窗戶外面撒出去。據傳，柏男共撒出100萬元人民幣的百元鈔票，目前已被警方拘留，全案仍在調查中。

消息傳出後引發網友熱議，不少市民捶心肝後悔，「感覺今天沒去天星橋，虧了幾百萬」、「為啥我沒去」、「希望這種人越多越好啊。老百姓不拒絕啊」、「不是阿，你要撒要先說阿」。也有人感到一陣後怕，「還好撒的是錢 沒扔啥菜刀 杠鈴啥的」。

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
貝林格G7敲逆轉陽春砲！道奇4比3退勇士　4年內3度進世界大
丁小芹賣假包將入監！「傢俱店正職＋餐廳打工」一度暴肥10公斤
F奶正妹主播離職挨告..逆轉判賠！薪資意外曝光
快訊／國3竹南轎車遭砂石車攔腰猛撞！駕駛無生命跡象搶救中
丁小芹要入獄！賣假包詐17萬判決出爐
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中美關係回不去了　朱峰：離新冷戰一步之遙

大陸第三季度GDP增長4.9%！　扭轉「-1.6%」態勢累計達310兆

港府：第4波疫情可能提早出現　將加強病毒檢測

29歲土豪男嗨過頭！窗外狂撒430萬鈔票　「天降錢雨」路人嗨翻瘋搶

菅義偉向靖國神社供奉祭品　陸：對待侵略歷史的錯誤態度

雪印急回收40萬罐產品　部分「金屬碎片奶」恐流入大陸　

四川公路「漸進式」攔腰塌陷！驚悚全過程曝　網一看秒懂：能不塌嗎

29歲男做伏地挺身！一擺手「肚臍以下全癱」　醫揭百萬分之一罕病

影／2020掌上蜀show啟動　兩岸青年川東探秘三國文化

解放軍釋出東部戰區誓師影片　出征目標被「馬賽克」引關注

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

常折手指會害手變粗、關節發炎？ 專家破解迷思：指頭粗度是天生的

騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

清潔劑擠太多？綁上秒控制用量　束帶「4個實用妙招」省錢又便利

鄭容和看Jessi「比劃牛奶」瞬間當機！　全昭旻指定PK他「先補口紅」ＸＤ

盧廣仲搭Uber飆唱《刻在我心底的名字》！　塞車太久連唱4首…司機認出本人好驚喜

72歲伯「賣700萬房」娶25歲妻！　高調PO文遭買主打臉：只花55萬

中美關係回不去了　朱峰：離新冷戰一步之遙

大陸第三季度GDP增長4.9%！　扭轉「-1.6%」態勢累計達310兆

港府：第4波疫情可能提早出現　將加強病毒檢測

29歲土豪男嗨過頭！窗外狂撒430萬鈔票　「天降錢雨」路人嗨翻瘋搶

菅義偉向靖國神社供奉祭品　陸：對待侵略歷史的錯誤態度

雪印急回收40萬罐產品　部分「金屬碎片奶」恐流入大陸　

四川公路「漸進式」攔腰塌陷！驚悚全過程曝　網一看秒懂：能不塌嗎

29歲男做伏地挺身！一擺手「肚臍以下全癱」　醫揭百萬分之一罕病

影／2020掌上蜀show啟動　兩岸青年川東探秘三國文化

解放軍釋出東部戰區誓師影片　出征目標被「馬賽克」引關注

三星Power of 20開跑！買指定機種送Galaxy Buds+藍牙耳機、雙向快充　邁向星級玩家靠這波

石二鍋人爆多「士林店要等200組」　死忠粉大讚1原因：沒一家能打

快訊／碰！高雄警騎公務機車執勤　交叉路口與騎士相撞2傷

6種平民食材助秋季養生　中醫：關鍵在養肺

紐西蘭學者揭中國套取敏感技術　反遭校方打壓

貝林格G7敲逆轉陽春砲！道奇4比3退勇士　4年內3度進世界大賽

J聯賽／日本拜仁！川崎前鋒豪創11連勝　成1999年以來首隊

腦中風恐引失智症！　國衛院發現「預知生物標記」

樂買新成屋！代銷狂暗示「沒錢可退訂」他傻眼　網曝：可能不單純

中職／富邦拚22日自力封王　對象、猿先贏一場有保障

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

大陸熱門新聞

婚宴全是「蛋花湯+蛋炒飯」！新娘氣哭：每桌2萬

29歲男做伏地挺身！一擺手「肚臍以下全癱」罕病曝光

醫科女大生遭性侵殺害！屍體被塞人孔蓋

解放軍東部戰區誓師影片　出征目標被「馬賽克」

女童「倒栽蔥」起身後狂追...竟遭狠父一腳踹在地

鐵鎚性侵夜歸女2死多傷　連環殺人犯逃19年栽在一籃雞蛋

29歲土豪嗨過頭！狂撒430萬鈔票

淘寶店客服回「台灣是獨立國家」被開除

相親女帶「23親友團」爽吃！男見帳單秒走人

想買iPhone！女大生低價賣卵GG了

夫妻清晨下體噴血　崩潰衝醫院！

「今夜一滴都不許剩」杜蕾斯被罰350萬

《姜子牙》票房口碑開高走低　他嘆出無奈真相

四川公路漸進式塌陷！驚悚全過程曝

更多熱門

相關新聞

弒母剁頭案　高院羈押理由曝光

弒母剁頭案　高院羈押理由曝光

桃園梁姓男子2018年間吸食安非他命後與母親爭吵，竟將母親頭顱剁斷後，從12樓往社區中庭丟下，高院二審於8月間將他改判無罪，引發譁然。最高法院日前火速撤銷無罪判決，發回更審。由於梁男即將於下週二出獄，高院更審合議庭今日上午召開羈押庭，最後裁定自梁男出獄後，繼續羈押3個月。

快訊／弒母案梁男將出獄　高院召開羈押庭

快訊／弒母案梁男將出獄　高院召開羈押庭

桃園弒母斷頭案　高院週四開庭

桃園弒母斷頭案　高院週四開庭

吸毒兒9個月敗540萬　不給錢就燒家

吸毒兒9個月敗540萬　不給錢就燒家

桃園弒母剁頭案無罪　最高法院撤銷

桃園弒母剁頭案無罪　最高法院撤銷

關鍵字：

掉錢撒錢吸毒鈔票

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

《我的婆婆》她消失17集終於出現！　「揭女兒身世」逼哭網友

象魚自殺幫擋煞？動保處揭4致死關鍵

女兒上廁所目睹爸殺媽　他一起悶死2女：爸爸對不起妳

即／3夾擊！豪大雨彈又炸4縣市

退貨遠征隊換Lovelyz粉黑服！網笑華莎穿錯

網美圈7成都在賣！10萬網紅揭報價單黑幕

羅志祥「拒接新節目」坤達補位！

基隆男在友人面前「癱軟倒沙發亡」！妻奔醫院崩潰

女高中生睡著手滑誤PO私密片！醒來「1000萬人搶看」

Roots外套「28折變750元」　大媽掃光30件

建中怪物6塊腹肌私照曝　網友暴動

婚宴全是「蛋花湯+蛋炒飯」！新娘氣哭：每桌2萬

阿嬤硬擠車格　刮花60萬重機拒賠

丁小芹假包案件　判刑2年半定讞

鬥死炩妃成大贏家！穎妃「後宮孤苦39年」乾隆超嫌棄

更多

最夯影音

更多
餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝
高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

常折手指會害手變粗、關節發炎？ 專家破解迷思：指頭粗度是天生的

常折手指會害手變粗、關節發炎？ 專家破解迷思：指頭粗度是天生的

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面