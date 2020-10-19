29歲土豪男嗨過頭！窗外狂撒430萬鈔票　「天降錢雨」路人嗨翻瘋搶

▲天上撒錢 。（圖／翻攝自秒拍）

記者蔡儀潔／綜合報導

天上掉錢了！如此好事發生大陸重慶，17日一名29歲的男子將錢往窗外撒，總金額高達100萬元（人民幣，下同，約新台幣430萬元），路過民眾紛紛上前狂撿，一度導致當地交通大混亂。

▲現場畫面。（圖／翻攝自秒拍）

綜合陸媒報導，17日下午1時許，重慶沙坪垻區天星橋街上出現「天降錢雨」的奇景，一張張百元人民幣鈔票隨風飄搖，附近民眾見狀紛紛上前狂搶，還有人直呼「撒錢囉」、「天上掉人民幣了！看嘛！」、「哪個建商在撒錢」，一度導致附近交通嚴重堵塞。

▲鈔票黏在擋風玻璃上 。（圖／翻攝自秒拍）

由於當時有下過雨，有些鈔票甚至還黏在行駛中車輛的擋風玻璃上。當地警方獲報後，發現是一名29歲柏姓男子在家吸食安非他命後，精神恍惚「嗨過頭」，才會不自覺一直把人民幣往窗戶外面撒出去。據傳，柏男共撒出100萬元人民幣的百元鈔票，目前已被警方拘留，全案仍在調查中。

消息傳出後引發網友熱議，不少市民捶心肝後悔，「感覺今天沒去天星橋，虧了幾百萬」、「為啥我沒去」、「希望這種人越多越好啊。老百姓不拒絕啊」、「不是阿，你要撒要先說阿」。也有人感到一陣後怕，「還好撒的是錢 沒扔啥菜刀 杠鈴啥的」。