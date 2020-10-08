桃園孽子37刀剁斷母親頭顱12樓丟下　高院羈押理由曝光

記者吳銘峯／台北報導

桃園梁姓男子2018年間吸食安非他命後與母親爭吵，竟將母親頭顱剁斷後，從12樓往社區中庭丟下，高院二審於8月間將他改判無罪，引發譁然。最高法院日前火速撤銷無罪判決，發回更審。由於梁男即將於下週二出獄，高院更審合議庭今日上午召開羈押庭，最後裁定自梁男出獄後，繼續羈押3個月。

▲桃園弒母斷頭案，梁男遭當庭裁定羈押。（圖／記者林敬旻攝）

本案發生於2018年10月18日，梁男晚間吸食安非他命後精神不穩，與母親發生口角，最後拿刀追砍母親，砍死母親後還將頭顱剁斷，從12樓住處的後陽台丟下社區中庭。檢方依照「家暴殺害直系血親尊親屬罪」提起公訴。一審法院審理將他判處無期徒刑。

案經上訴，高等法院二審審理後，認為梁男案發時已經「完全喪失」辨識行為違法的能力，所以8月間改判梁男無罪。而因為無罪，二審也不宣告監護、保護管束等保安處分，直接責付桃園市政府衛生局；但梁男因另犯傷害案件，入獄服刑，刑期預計10月13日屆滿。

梁男的案件上訴第三審後，最高法院火速撤銷發回更審。高院更一審合議庭收案後，趕在梁男刑滿前召開羈押庭。蒞庭檢察官指出，梁男犯下「殺害直系血親尊親屬罪」，犯罪嫌疑重大，且為本刑5年以上重罪，基於重罪逃亡的高度可能性，認為他有逃亡之虞；另外根據桃園市府衛生局於9月28日召開的專家會議，評估梁男目前雖然精神狀況正常，但因吸毒或喝酒有可能導致再度犯案，因此為了避免他危害社會安全，建請法院裁定羈押。

對檢方說法，梁男回說「沒有意見。」至於律師則答辯，因本案證據、證詞均已到案，且梁男於案發前有固定住所，所以並無勾串、逃亡之虞。此外，梁男先前與母親、姐姐們均和睦相處，倘若不再吸毒或喝酒，應該不致再犯案；而梁男的2個姐姐也多次到監獄探監，表示對梁男並未放棄，故律師建請法院將他交保，責付姐姐或限制住居。

合議庭隨即預知休庭10分鐘，並立即做出裁定。合議庭認為依照一審法院調查的結果，梁男犯下「殺害直系血親尊親屬罪」，為本刑10年以上的重罪，確實有高度逃亡的可能性。另外梁男經鑑定結果，認為他可能會因施用毒品或喝酒，影響其精神狀況，因此若讓梁男回歸社會，可能會對社會再度造成傷害。因此合議庭審酌梁男的人身自由與對社會造成的傷害，裁定自10月13日刑滿後，將他羈押3個月。可抗告。