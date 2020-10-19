　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

鹿草國中雙語實驗課程學校揭牌　嘉義縣要將英文變成交談的語言

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲鹿草國中雙語實驗課程學校揭牌 翁章梁期許學生能勇敢開口說英文。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲鹿草國中雙語實驗課程學校揭牌。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

109學年度嘉義縣共兩所國中辦理雙語實驗課程，教育部補助兩校各1位外籍老師進駐學校；鹿草國中日前舉辦嘉義縣雙語實驗課程學校揭牌典禮，縣長翁章梁、縣議員林緗亭、賴瓊如、詹琬蓁等貴賓皆蒞臨現場。

▲鹿草國中雙語實驗課程學校揭牌 翁章梁期許學生能勇敢開口說英文。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 翁章梁期許學生能勇敢開口說英文。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁說，「環境對學習語言是最重要的！」透過外籍教師在校園中營造英文的學習環境，讓學生能直接與外師溝通、交談，不管是否能聽懂，透過肢體語言久了也能逐漸聽懂英文；如同外籍看護工來台工作，儘管不懂中文字，但住久了漸漸也能以台語、國語與個案直接交談。

▲鹿草國中雙語實驗課程學校揭牌 翁章梁期許學生能勇敢開口說英文。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁也在現場分享，自己過去曾在國外參訪時，因英文不好而無法直接與外國人交談，對此感到相當不好意思，因此更加重視嘉義縣學生學習的英文情況，更鼓勵學生要將「英文變成交談的語言。」

翁章梁期許，嘉義縣也能創造優質的學習環境，讓孩子能直接面對外國人，明年縣府將編列預算，預計新增8名外師，讓外師能至各個學校教學，與學生們面對面溝通交談。

▲鹿草國中雙語實驗課程學校揭牌 翁章梁期許學生能勇敢開口說英文。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 導入外師教學。（圖／記者翁伊森翻攝）

鹿草國中校長歐香吟說，鹿草國中規模雖然不大，但是在縣長、教育處、鄉長、議員等，眾人支持下持續成長蛻變；今日的揭牌儀式，象徵翁縣長為嘉義縣的學生們開啟一扇門、打造一把通往世界的鑰匙，讓嘉義囝仔接軌國際，未來成為有競爭力的全球公民。

嘉義縣在「接國際」的行動目標上，勇敢踏出第一步以雙語實驗課程以CLIL 作為核心理念，將英語運用於健體課程，使學科領域與英語使用整合，擴大英語教育學習範疇，讓學生能夠沉浸在英語的環境中，自然的開口說英語。

鹿草國中雙語實驗課程上課模式，以「學科內涵與語言融合學習（Content and Language Integrated Learning，簡稱 CLIL）」 作為核心理念，將學科內容和外語學習相結合，用外語教授科學、地理、歷史、藝術等內容，從而促進語言和學科內容的雙重學習；鹿草國中雙語實驗課程運用在「健康與體育」及「彈性課程」（教授生活英語），以7、8年級生為主，共6班，每班每週2堂。

ET快訊
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園農機大展發現幸福好滋味　嘉義大學「香蕉巧克力醬」歡迎試嚐

「2020世界街舞大賽」嘉義登場　築夢者哈利挑戰南韓Hong10

鹿草國中雙語實驗課程學校揭牌　嘉義縣要將英文變成交談的語言

桃園2020年國慶聯合婚禮　次長的哥哥、議員的兒子都是新郎

林管處保安林經營管理溝通平台　好美沙灘堆砂5年復育有成

桃園首次舉辦農機大展　鄭文燦陪同蔡英文參展

約僱森林護管員甄試　需負重跑走及會騎打檔車

「2020虱王爭霸」新鮮上桌　推銷優質虱目魚料理

移民署推多元文化　「越在嘉讀影趴」社區影展探討新住民生命故事

生物科技暨健康產業研討會　產、官、學、研各界齊聚嘉大

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

常折手指會害手變粗、關節發炎？ 專家破解迷思：指頭粗度是天生的

盧廣仲搭Uber飆唱《刻在我心底的名字》！　塞車太久連唱4首…司機認出本人好驚喜

鄭容和看Jessi「比劃牛奶」瞬間當機！　全昭旻指定PK他「先補口紅」ＸＤ

徐若瑄同台林依晨：要跟她要電話　許光漢「鬼滅之刃」髮型..瘦子酷一半被逗笑XD

72歲伯「賣700萬房」娶25歲妻！　高調PO文遭買主打臉：只花55萬

桃園農機大展發現幸福好滋味　嘉義大學「香蕉巧克力醬」歡迎試嚐

「2020世界街舞大賽」嘉義登場　築夢者哈利挑戰南韓Hong10

鹿草國中雙語實驗課程學校揭牌　嘉義縣要將英文變成交談的語言

桃園2020年國慶聯合婚禮　次長的哥哥、議員的兒子都是新郎

林管處保安林經營管理溝通平台　好美沙灘堆砂5年復育有成

桃園首次舉辦農機大展　鄭文燦陪同蔡英文參展

約僱森林護管員甄試　需負重跑走及會騎打檔車

「2020虱王爭霸」新鮮上桌　推銷優質虱目魚料理

移民署推多元文化　「越在嘉讀影趴」社區影展探討新住民生命故事

生物科技暨健康產業研討會　產、官、學、研各界齊聚嘉大

桃園農機大展發現幸福好滋味　嘉義大學「香蕉巧克力醬」歡迎試嚐

「2020世界街舞大賽」嘉義登場　築夢者哈利挑戰南韓Hong10

鹿草國中雙語實驗課程學校揭牌　嘉義縣要將英文變成交談的語言

桃園2020年國慶聯合婚禮　次長的哥哥、議員的兒子都是新郎

林管處保安林經營管理溝通平台　好美沙灘堆砂5年復育有成

桃園首次舉辦農機大展　鄭文燦陪同蔡英文參展

約僱森林護管員甄試　需負重跑走及會騎打檔車

「2020虱王爭霸」新鮮上桌　推銷優質虱目魚料理

移民署推多元文化　「越在嘉讀影趴」社區影展探討新住民生命故事

眼睜睜看幼兒休克！桃園男急求援　警鳴笛開道10分鐘送醫救回

女植物人產子！懷孕過程無人知　男色魔護士提供她「護理照顧」

地方熱門新聞

外送員助跑一腳踹爆門　住戶看監視器傻眼

排4天等號碼牌！台中納骨塔塔位搶爆

即／台鐵驚傳事故　「楊梅=富岡」區間誤點

獨家／台中草悟廣場11/1熄燈號　市府回應了

翁章梁呼籲接種流感疫苗

縣長盃全國槌球邀請賽首次嘉縣開打

冬夜天文營追星首選阿里山

故宮南院「蒙古月」熱鬧登場

基隆36年老店林家豬腳年底熄燈！大批饕客崩潰

蔡易餘舉行養殖漁業座談會

嘉市光影展音樂祭吸人潮

嘉縣腹愁者步道用腿力挑戰獨立山

生物科技暨健康產業國際學術研討會嘉大登場

元健天籟列車捐贈600台助聽器

更多熱門

相關新聞

鹿草國中設立「汪榮哲校長獎助學金」

鹿草國中設立「汪榮哲校長獎助學金」

鹿草初級中學第一屆的籌備主任與校長汪榮哲，是土生土長的鹿草人，時任校長不但興建新校舍並加強各學科教學更著重於學生們的品格養成，秉持著教育的初衷仍戰戰兢兢、孜孜矻矻，更在109學年度鹿草國中開學典禮由夫人、女兒汪秀蓮女士及其家人代表「汪榮哲校長獎助學金」，嘉義市議會議長莊豐安也以汪校長姪子出席見證這美好的傳承，一同銘感汪榮哲校長嘉惠鹿中學子，讓教育的愛及精神傳承下去。

施坤霖、林宗盟捐贈272輛腳踏車

施坤霖、林宗盟捐贈272輛腳踏車

國中校慶各國特色服裝展現活力創意

國中校慶各國特色服裝展現活力創意

關鍵字：

鹿草國中雙語實驗學校

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

即／3夾擊！豪大雨彈又炸4縣市

象魚自殺幫擋煞？動保處揭4致死關鍵

《我的婆婆》她消失17集終於出現！　「揭女兒身世」逼哭網友

基隆男在友人面前「癱軟倒沙發亡」！妻奔醫院崩潰

婚宴全是「蛋花湯+蛋炒飯」！新娘氣哭：每桌2萬

想當最美新娘　正妹抽脂抽到死

建中怪物6塊腹肌私照曝　網友暴動

女高中生睡著手滑誤PO私密片！醒來「1000萬人搶看」

Roots外套「28折變750元」　大媽掃光30件

新北警連開11槍　惡匪衝撞逃逸

新北重機哥被起底　跑山狂跨越雙黃線

嘉義女火場救兒成焦屍！鄰居還原現場：哭得好可怕

網拍老闆娘墜15樓亡　閨蜜目睹全程崩潰

摩鐵吸笑！她慘遭3男性侵…閨蜜目睹全程

租到死就送房　72歲屋主曝：700萬成交了

更多

最夯影音

更多
餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝
高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面