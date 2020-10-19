鹿草國中雙語實驗課程學校揭牌　嘉義縣要將英文變成交談的語言

▲鹿草國中雙語實驗課程學校揭牌。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

109學年度嘉義縣共兩所國中辦理雙語實驗課程，教育部補助兩校各1位外籍老師進駐學校；鹿草國中日前舉辦嘉義縣雙語實驗課程學校揭牌典禮，縣長翁章梁、縣議員林緗亭、賴瓊如、詹琬蓁等貴賓皆蒞臨現場。

▲ 翁章梁期許學生能勇敢開口說英文。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁說，「環境對學習語言是最重要的！」透過外籍教師在校園中營造英文的學習環境，讓學生能直接與外師溝通、交談，不管是否能聽懂，透過肢體語言久了也能逐漸聽懂英文；如同外籍看護工來台工作，儘管不懂中文字，但住久了漸漸也能以台語、國語與個案直接交談。

翁章梁也在現場分享，自己過去曾在國外參訪時，因英文不好而無法直接與外國人交談，對此感到相當不好意思，因此更加重視嘉義縣學生學習的英文情況，更鼓勵學生要將「英文變成交談的語言。」

翁章梁期許，嘉義縣也能創造優質的學習環境，讓孩子能直接面對外國人，明年縣府將編列預算，預計新增8名外師，讓外師能至各個學校教學，與學生們面對面溝通交談。

▲ 導入外師教學。（圖／記者翁伊森翻攝）

鹿草國中校長歐香吟說，鹿草國中規模雖然不大，但是在縣長、教育處、鄉長、議員等，眾人支持下持續成長蛻變；今日的揭牌儀式，象徵翁縣長為嘉義縣的學生們開啟一扇門、打造一把通往世界的鑰匙，讓嘉義囝仔接軌國際，未來成為有競爭力的全球公民。

嘉義縣在「接國際」的行動目標上，勇敢踏出第一步以雙語實驗課程以CLIL 作為核心理念，將英語運用於健體課程，使學科領域與英語使用整合，擴大英語教育學習範疇，讓學生能夠沉浸在英語的環境中，自然的開口說英語。

鹿草國中雙語實驗課程上課模式，以「學科內涵與語言融合學習（Content and Language Integrated Learning，簡稱 CLIL）」 作為核心理念，將學科內容和外語學習相結合，用外語教授科學、地理、歷史、藝術等內容，從而促進語言和學科內容的雙重學習；鹿草國中雙語實驗課程運用在「健康與體育」及「彈性課程」（教授生活英語），以7、8年級生為主，共6班，每班每週2堂。