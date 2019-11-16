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打造學生國際觀　國中校慶各國特色服裝展現活力創意

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▲▼ 鹿草國中55年校慶。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 鹿草國中55年校慶，家長會代表穿恐龍裝出場成為全場亮點。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

鹿草國中16日舉辦55周年校慶活動，校慶開始由家長會周以凱會長、葉英俊副會長夫婦、陳長茂常委及林琮恩常委裝扮五隻恐龍帶領學生進場，引起學生們及與會佳賓的驚嘆，這五隻恐龍由其目的是希望鹿中的孩子及家長會能永續為母校爭光。

▲▼ 鹿草國中55年校慶。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 鹿草國中校慶學生培養國際觀，以各國造型服裝登場。（圖／記者翁伊森翻攝）

校慶開幕典禮的司儀是由師生合作擔任，學生全程英語主持，展現流利的英文能力及穩健的台風。傑出校友張威珍表示，鹿仔草的孩子很棒，只是需要更多機會與資源，在國中就學期間能培養英文能力及專長，提升學弟妹的競爭力。

▲▼ 鹿草國中55年校慶。（圖／記者翁伊森翻攝）

各班學生在老師的帶領下，呈現多元文化、和諧共榮的國際精神，分別以巴西、荷蘭、印度、日本、泰國、夏威夷等國裝扮進場，並以多國語言祝福鹿草國中生日快樂。

▲▼ 鹿草國中55年校慶。（圖／記者翁伊森翻攝）
校友會理事長鄧英慧開心的說，學校特別為校友們設計趣味競賽的遊戲，讓校友們重溫學生時光，看著大家臉上的笑靨，彷彿回到昔日的少年十五二十時。

該校校園西南側有棵會唱歌、有福氣的蒲葵樹，樹上住滿了「高頭蝠」，所以，師生們與嘉義大學的教授及松竹社區發展協會正準備對「高頭蝠」進行一系列研究，計畫名為「蝙織幸蝠」。校長歐香吟表示，學生們藉由研究學校裡的動植物，學習團隊合作、專業對話、實驗追蹤及記錄發展等科學方法，培養終身學習、自發互動及與社區共好的態度，是12年國教素養導向教學的最佳體現。

▲▼ 鹿草國中55年校慶。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 鹿草國中55年校慶，校友齊聚獻上祝福。（圖／記者翁伊森翻攝）


今年鹿草國中校慶，有許多高中職及大學也共襄盛舉協助設攤同樂，當中最引人注目的是張丁和先生行動書車，推出真人圖書借閱活動，由東吳大學闕漢中教授帶領學生規劃，提供四本真人圖書~主題涵蓋遊戲、學習、感情及工作，讓學生借閱，並且與大哥哥大姊姊面對面溝通及對話，是非常具有創意巧思的攤位。

楊秀玉鄉長表示，鹿草鄉少子化嚴重，未來馬稠後工業區的開發，會有許多廠商及員工進駐，為鹿草引進商機及人口，希望藉由建立完善的長照醫療體系及創新多元具有前瞻性的教育環境，吸引外來人口長住鹿草，為鹿仔草注入新的活力。

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