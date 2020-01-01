「很想要一台腳踏車」　圓夢天使施坤霖、林宗盟捐贈272輛腳踏車

▲施坤霖捐贈鹿草國中全校師生一人一台腳踏車 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

「很想要一台腳踏車」鹿草國中一年級學生林義家在一次公開活動抽獎中對自己許的願望，被遇見鹿草鄉鄉代會主席施坤霖聽見。於是，施坤霖邀集了點燃希望俱樂部林宗盟會長，在2019年的最後一天捐贈給鹿草國中全體師生272台腳踏車，並由教育處長陳添丁，鄉長楊秀玉，校長歐香吟及全體師生共同受贈。

▲▼ 施宗霖、林宗盟捐贈鹿草國中全校師生一人一台腳踏車 。（圖／記者翁伊森攝）

只見272輛腳踏車井然有序排放在操場上，學生們收到這個實用的新年禮物都感到很興奮，不斷感謝施主席及林會長，也陸續坐上坐墊興奮地繞著操場一圈。林義家則表示，未來自己也要像施宗霖回饋學校。

▲腳踏車捐贈空拍相當壯觀 。（圖／鹿草國中提供）

施坤霖表示，自己的成長過程坎坷艱辛，因有許多貴人護持、包容及鼎力相助，讓自己得以順利度過各種挫折及難關，現在擁有一個幸福的家庭，自己也有一點能力，希望能對鹿草這塊土地有所回饋及貢獻。選擇鹿草國中當作起點、捐贈腳踏車，是因為「腳踏車」是自己和鹿仔草的感情連結，這感情包含了親情、養育之恩、教導之恩及濃厚的故鄉情，就像臍帶一樣無法切割，希望自己和鹿仔草、鹿仔草人緊緊綁在一起。

▲鹿草國中學生開心騎著腳踏車 。（圖／記者翁伊森攝）

教育處陳添丁處長致詞時表示，鹿仔草是一個幸福的鄉鎮，因為學校教育長期的用心付出、功能彰顯，培育了許多傑出校友無私奉獻、回饋鄉里，像張丁和先生教育基金會、鹿仔草文化藝術基金會、點燃希望俱樂部、家長會、校友會等等團體，都是默默支持學校及教育的重要力量。

▲捐贈腳踏車車身上的鹿草精神標誌ˋ 。（圖／記者翁伊森攝）

鄉長楊秀玉也表示，鹿仔草雖然人口老化嚴重、少子女化危機嚴峻，但是鹿仔草鄉內的學校都秉持著教育初衷，希望將每一個孩子照顧好。公所與代表會也積極提高學生就學福利及照顧鄉內老年人口，希望營造友善的鹿仔草，未來有機會能吸引馬稠後工業區員工定居鹿仔草。

校長歐香吟表示，鹿仔草家境貧困、清寒弱勢的孩子比例偏高，大約占60％，腳踏車捐贈也幫助了學校一半學生交通頓提，典禮圓滿成功，充滿感動及感恩，也象徵贈與每個學生實現夢想的動力及勇氣，陪伴學生們勇敢追逐夢想、堅持努力，未來必成大器。

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