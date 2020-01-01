　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「很想要一台腳踏車」　圓夢天使施坤霖、林宗盟捐贈272輛腳踏車

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲鹿草國中腳踏車 。（圖／記者翁伊森攝）

▲施坤霖捐贈鹿草國中全校師生一人一台腳踏車 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

「很想要一台腳踏車」鹿草國中一年級學生林義家在一次公開活動抽獎中對自己許的願望，被遇見鹿草鄉鄉代會主席施坤霖聽見。於是，施坤霖邀集了點燃希望俱樂部林宗盟會長，在2019年的最後一天捐贈給鹿草國中全體師生272台腳踏車，並由教育處長陳添丁，鄉長楊秀玉，校長歐香吟及全體師生共同受贈。

▲▼ 捐贈鹿草國中腳踏車 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 施宗霖、林宗盟捐贈鹿草國中全校師生一人一台腳踏車 。（圖／記者翁伊森攝）

只見272輛腳踏車井然有序排放在操場上，學生們收到這個實用的新年禮物都感到很興奮，不斷感謝施主席及林會長，也陸續坐上坐墊興奮地繞著操場一圈。林義家則表示，未來自己也要像施宗霖回饋學校。

▲▼ 捐贈鹿草國中腳踏車 。（圖／記者翁伊森攝）

▲腳踏車捐贈空拍相當壯觀 。（圖／鹿草國中提供）

施坤霖表示，自己的成長過程坎坷艱辛，因有許多貴人護持、包容及鼎力相助，讓自己得以順利度過各種挫折及難關，現在擁有一個幸福的家庭，自己也有一點能力，希望能對鹿草這塊土地有所回饋及貢獻。選擇鹿草國中當作起點、捐贈腳踏車，是因為「腳踏車」是自己和鹿仔草的感情連結，這感情包含了親情、養育之恩、教導之恩及濃厚的故鄉情，就像臍帶一樣無法切割，希望自己和鹿仔草、鹿仔草人緊緊綁在一起。

▲▼ 捐贈鹿草國中腳踏車 。（圖／記者翁伊森攝）

▲鹿草國中學生開心騎著腳踏車 。（圖／記者翁伊森攝）

教育處陳添丁處長致詞時表示，鹿仔草是一個幸福的鄉鎮，因為學校教育長期的用心付出、功能彰顯，培育了許多傑出校友無私奉獻、回饋鄉里，像張丁和先生教育基金會、鹿仔草文化藝術基金會、點燃希望俱樂部、家長會、校友會等等團體，都是默默支持學校及教育的重要力量。

▲▼ 捐贈鹿草國中腳踏車 。（圖／記者翁伊森攝）

▲捐贈腳踏車車身上的鹿草精神標誌ˋ 。（圖／記者翁伊森攝）

鄉長楊秀玉也表示，鹿仔草雖然人口老化嚴重、少子女化危機嚴峻，但是鹿仔草鄉內的學校都秉持著教育初衷，希望將每一個孩子照顧好。公所與代表會也積極提高學生就學福利及照顧鄉內老年人口，希望營造友善的鹿仔草，未來有機會能吸引馬稠後工業區員工定居鹿仔草。

校長歐香吟表示，鹿仔草家境貧困、清寒弱勢的孩子比例偏高，大約占60％，腳踏車捐贈也幫助了學校一半學生交通頓提，典禮圓滿成功，充滿感動及感恩，也象徵贈與每個學生實現夢想的動力及勇氣，陪伴學生們勇敢追逐夢想、堅持努力，未來必成大器。

►偷偷分享少女秘密！

ET快訊
LIVE／韓國瑜回高雄！　二度市長身分元旦升旗
快訊／吃屎哥大鬧總統府！元旦升旗暴走揮國旗吼：韓國瑜騙子
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「很想要一台腳踏車」　圓夢天使施坤霖、林宗盟捐贈272輛腳踏車

嘉義市跨年晚會抽電動機車T型舞台　秀蘭瑪雅美聲登場

高雄罷韓餐廳公告「不投票不賣你」怒批年輕人！　揭開韓國瑜最奸詐手段

迎2020跨年　劍湖山世界主題樂園　全台唯一極光煙火秀

影／市長回來了！韓國瑜陪萬人倒數　無人機燈光秀「高」閃耀夜空

百萬外套女韓粉被起底！丈夫、兒子移居澳洲…一個月報警上百次「鄰居看到就躲」

六信師生歲末成果展　傳播幸福傳播愛

打造「桃園金牌」品牌　16企業獲首屆桃園金牌企業卓越獎

光華跨晨旭日望年　師生祈願邁向2020年

2019「K歌之夜」跨年晚會　嗨翻屏東

Jasper當爸面前說謊　陳小春怒踹米粉：別吃了！

狂！當鋪偷賣「近200萬名牌包」　老婆得知超淡定：再買新的啊～

五月天台北跨年打頭陣　《突然好想你》全場大合唱..超震撼

最棒相聚！暖姊帶萌嬤遠赴上海　「驚喜現身妹家」她秒展笑顏緊擁

蘇慧倫跨年飆神曲《Lemon tree+鴨子》　一看名單驚：我是唯一的長輩！

吳謹言第一次拍mv「太難了」　林俊傑公主抱小case：她太瘦了

砸百萬買「國瑜原味夾克」原因曝！　她遊覽車上嗆：有錢人看不起弱勢

天啊蔡桃貴上台了！！！！　蔡阿嘎台上開唱..他一臉懵超Ｑ

他勇敢公開與前女友分手原因 發現自己愛上男人：比較快樂

超軟爛！他搞笑描述跨年常見現象　「願望一年後未達成」...網：超中肯

「很想要一台腳踏車」　圓夢天使施坤霖、林宗盟捐贈272輛腳踏車

嘉義市跨年晚會抽電動機車T型舞台　秀蘭瑪雅美聲登場

高雄罷韓餐廳公告「不投票不賣你」怒批年輕人！　揭開韓國瑜最奸詐手段

迎2020跨年　劍湖山世界主題樂園　全台唯一極光煙火秀

影／市長回來了！韓國瑜陪萬人倒數　無人機燈光秀「高」閃耀夜空

百萬外套女韓粉被起底！丈夫、兒子移居澳洲…一個月報警上百次「鄰居看到就躲」

六信師生歲末成果展　傳播幸福傳播愛

打造「桃園金牌」品牌　16企業獲首屆桃園金牌企業卓越獎

光華跨晨旭日望年　師生祈願邁向2020年

2019「K歌之夜」跨年晚會　嗨翻屏東

LIVE／韓國瑜回高雄！二度市長身分元旦升旗　主辦單位號稱萬人參與

影／蔡英文手拿國旗出席元旦升旗　全程開口唱完國歌

藍委讚韓國瑜「旋風式打法」　高嘉瑜4分鐘嗆爆：同溫層太厚？

賀軍翔《愛情合約》「假戲真做」舌吻林依晨　約會被抓包不認愛撕破臉13年

「感覺國旗少很多！」朱立倫元旦批反滲透法：為中華民國盼國民黨重返執政　

人夫賀軍翔深夜「暗巷廝磨長髮妹」全被攝　兄弟張勛傑煙霧彈掩護私會

特大件行李搭新幹線要預約！2020必知日本旅遊新制懶人包

2019兩岸十大新聞（下）　2邦交國投對岸懷抱、高以翔離世

2019兩岸十大新聞（上）　惠台26條發佈、取消陸客來台自由行

荷包要顧好！2020「新制懶人包」一次看　基本工資↑、9縣市百貨禁免洗餐具

小寶寶被自己的放屁聲嚇呆！ 媽媽笑歪：消化很順暢喔XD

地方熱門新聞

百萬外套女韓粉被起底！一個月報警上百次

Live／韓陪跨年　燈光秀閃亮高雄

罷韓餐廳公告「不投票不賣」怒批年輕人

迎2020跨年　劍湖山世界施放全台唯一極光煙火秀

「K歌之夜」跨年晚會　嗨翻屏東

母子搭公車「媽剛下站」！孩子慘被關車上

台南跨年晚會勤務圓滿完成

韓粉被起底　店家秒認出曝黑歷史

首屆桃園金牌企業卓越獎　16企業榮獲

2020桃園元旦升旗暨健走　大送好康

六信師生歲末成果展

柯媽通霄市場拜票　拉抬海線朱哲成

3秒毀燈海！太麻里星光大道一天崩壞

施坤霖、林宗盟捐贈272輛腳踏車

更多熱門

相關新聞

國二生摔倒雙手粉碎骨折　醫曝關鍵：體重95kg

國二生摔倒雙手粉碎骨折　醫曝關鍵：體重95kg

體重近百公斤的林姓少年下課騎腳踏車返家，遇到機車倒車急煞往前翻倒，雙手竟然不能動，經送醫後發現雙手橈骨、尺骨都粉碎性骨折。醫療團隊緊急手術，至今1周恢復狀況良好。醫師懷疑林少是因為體重過重，才會如此嚴重，呼籲家長應注意小朋友飲食及體重。

單車逆向闖國道　騎士遭撞「頭顱破裂」慘死

單車逆向闖國道　騎士遭撞「頭顱破裂」慘死

騎腳踏車回家！酒駕男從後方撞上　他要蹲7月牢

騎腳踏車回家！酒駕男從後方撞上　他要蹲7月牢

腳踏車脫鏈不會修理...林邊警巧手迅速修復

腳踏車脫鏈不會修理...林邊警巧手迅速修復

小米Himo H1電動小折僅A3大小

小米Himo H1電動小折僅A3大小

關鍵字：

施坤霖林宗盟腳踏車鹿草國中

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高雄跨年倒數「3、2、1」沒煙火！派無人機出場

謝金燕「騎恐龍」搬超大桶炸雞腿

偷吃弟弟食物被媽痛罵…17歲姐帶10歲妹「跳河雙亡」

蔡依林央視「唱一半字幕消失」

48歲男歌手「跟老婆一起輕生離世」！留下年輕女兒

女子墜13樓亡　男友要賠家屬63萬

檢疫犬坐下20萬掰了？他嚇哭翻出M

泫雅舞台「上下交疊男友」摩擦

陳小春吃飯問同桌：奶奶幾歲了？答案驚呆了

女騎士撞上肇逃　男遭第二車輾過慘死

快訊／恭喜！包小松愛主播張雅婷13年「晉升人夫」

Bella跨年前PO高以翔合照：你的愛讓我生命完整

101煙火迎2020　《ETtoday》祝新年快樂

謝和弦苗栗跨年飆唱《謝謝妳愛我》炸翻全場！

百萬外套女韓粉被起底！一個月報警上百次

更多

最夯影音

更多
Jasper當爸面前說謊　陳小春怒踹米粉：別吃了！

Jasper當爸面前說謊　陳小春怒踹米粉：別吃了！
狂！當鋪偷賣「近200萬名牌包」　老婆得知超淡定：再買新的啊～

狂！當鋪偷賣「近200萬名牌包」　老婆得知超淡定：再買新的啊～

五月天台北跨年打頭陣　《突然好想你》全場大合唱..超震撼

五月天台北跨年打頭陣　《突然好想你》全場大合唱..超震撼

最棒相聚！暖姊帶萌嬤遠赴上海　「驚喜現身妹家」她秒展笑顏緊擁

最棒相聚！暖姊帶萌嬤遠赴上海　「驚喜現身妹家」她秒展笑顏緊擁

蘇慧倫跨年飆神曲《Lemon tree+鴨子》　一看名單驚：我是唯一的長輩！

蘇慧倫跨年飆神曲《Lemon tree+鴨子》　一看名單驚：我是唯一的長輩！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面