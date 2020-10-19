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「2020虱王爭霸」新鮮上桌　推銷優質虱目魚料理

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▲▼ 「2020虱王爭霸」熱鬧登場 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 「2020虱王爭霸」熱鬧登場 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導


現在是虱目魚盛產季節，嘉義縣「2020虱王爭霸」18日在布袋鎮新塭運動公園熱鬧登場，有虱目魚美味組比賽、魚丸DIY比賽、超級殺手表演賽、最大尾白蝦王擂台賽、創意料理示範、特色料理品嚐、虱目魚麵體驗，以及優質虱目魚產品展售，現場還免費品嘗各式虱目魚料理。


由嘉義縣布袋漁產生產合作社主辦的「虱王爭霸」活動，讓在地虱目魚養殖業者更有凝聚力，也讓新塭虱目魚的養殖技術、原料品質及加工技術持續升級，建立了新塭虱目魚優質形象，「產於自然、製程自然」的新塭虱目魚及製品，絕對是國人「好吃又健康」的首選。


「虱王爭霸」美味競賽，每年都吸引眾多養殖業者及產銷班參賽，由評審團選拔出7名「最好吃」的虱目魚，（冠軍魚1名、優勝魚6名），得獎的魚連同其同口魚塭的魚隻（預計5萬台斤），合作社將收購並製成各式虱目魚製品，現場並將開放民眾預購。

▲▼ 「2020虱王爭霸」熱鬧登場 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 「2020虱王爭霸」歷年快刀手比速度。（圖／記者翁伊森翻攝）


壓軸大戲「超級殺手表演賽」，邀請新塭在地產銷班參加，由2017年和2019年拿下快刀手頭銜的張如意和阮玉欣現場處理20條新鮮虱目魚，比技術的純熟，以最短時間完成無刺虱目魚肚者得勝，最後由阮玉欣獲勝。

▲▼ 「2020虱王爭霸」熱鬧登場 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲新鮮虱目魚料理 。（圖／記者翁伊森翻攝）

縣長翁章梁也和漁業署長張致盛現場比賽DIY魚丸，兩人又是捏又是揉的，比看看1分鐘之內誰捏出最多顆魚丸。翁章梁說他不敢贏署長拉，現場笑聲不斷。


虱王爭霸今年首次推出「白蝦王擂台賽」，只接受當天從魚塭捕撈的白蝦參與競賽，以5隻白蝦總重量做為評比基準，稱重時仍必須為活蝦，比賽結果陳水謙以8尾1斤的大白蝦拿下「最大尾」冠軍獎。

▲▼ 「2020虱王爭霸」熱鬧登場 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲虱目魚料理。（圖／記者翁伊森翻攝）


現場還邀請稻江餐飲系吳文智教授示範虱目魚創意料理，並提供多道虱目魚特色料理品嚐（限額500名、每人收費100元），包括虱目魚背鰭條、虱目魚里肌肉、虱目魚丸、虱目魚卷及海產粥，遊客也可以免費品嚐虱目魚魚嶺和現煮的2000份魚丸湯。

▲▼ 「2020虱王爭霸」熱鬧登場 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲「2020虱王爭霸」2019年獲獎阮玉欣再次拿下快刀手頭銜（圖／記者翁伊森翻攝）

農業處指出，嘉義縣養殖漁業非常發達，虱目魚養殖面積2,500公頃，年產量8,348公噸，每年9〜11月盛產期是虱目魚最好吃的時候。布袋鎮新塭地區有「虱目魚的故鄉」美譽，當地所養殖的虱目魚以及虱目魚加工品，質與量都是全國翹楚，全國至少有六成的虱目魚產品在這裏集散。


主辦單位嘉義縣布袋漁產生產合作社理事主席蔡鳳祺表示，布袋新塭地區的虱目魚新鮮美味，加工品選擇多元，買虱目魚，來新塭就對了。


翁章梁指出，虱目魚與臺灣人感情非常深厚，它的營養和美味陪伴著許多臺灣人一起成長，虱目魚也有價格疲軟的時候，新塭是虱目魚重鎮，這段期間拜託消費者買魚就挑虱目魚，大家一起來幫忙漁民，讓虱目魚成為最具傳統和代表性的產業。


張致盛表示，他每年都來新塭參加虱王爭霸大賽，新塭地區虱目魚養殖技術發達，品質好，希望消費者多多支持營養美味的在地產業。

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