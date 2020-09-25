中秋節前夕　黃偉哲學甲區推薦健康低脂燒烤虱目魚夯菜單

▲台南市長黃偉哲與農業局長謝耀清，共同在學甲區推薦健康低脂燒烤虱目魚虱在夯菜單。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中秋節前夕，台南市農業局因應中秋佳節市場需求，推廣在地當季優質虱目魚產品，25日下午特別在學甲區虱目魚主要產地舉辦「選哲健康，中秋虱在夯」記者會，市長黃偉哲特別向民眾推薦「健康低脂燒烤虱目魚秋鮮菜單」，推薦大家在中秋烤肉，改選用當季虱目魚作為食材，美味健康無負擔。

黃偉哲市長今日參訪學甲在地HACCP認證之水產加工廠，肯定該廠以自動化機器提升虱目魚品質，推薦大家購買衛生安全認證的優質台南虱目魚產品。同時配合中秋佳節到來，與在地青農一起推薦大家選用當季虱目魚作為食材，美味健康無負擔。

黃偉哲表示，今年8月台南市政府與全聯福利中心合作辦理「台南產地直送虱目魚」活動，檔期銷售額度較去年同期成長6成。目前台南虱目魚已經成為全聯通路全國性及全年上架商品，一年銷售額度近億元，為全聯超市主力銷售產品，學甲在地鮮饌國際有限公司，即為全聯虱目魚供貨廠商，該公司為提升所銷售的台南虱目魚產品品質，從養殖、分切、包裝及庫存方式全面嚴格控管，層層把關。

黃偉哲說，鮮饌國際有限公司與學甲地區及周邊養殖漁民契作，以生態養殖法營造產地健康環境，加工廠並取得HACCP等多項國際認證，加工全程攝氏15度到18度冷鏈處理，今年度更採用貼體包裝方式，改善產品包裝，提升產品質感，增加臺南在地生產虱目魚品牌價值，同時加工廠提出檢驗報告或產銷履歷證明，強調學甲漁產品食用安全無虞。

黃偉哲指出，中秋節是國人團圓聚餐、共同品嘗美食及賞月的節日，但是吃太多美食容易發胖，而學甲在地虱目魚具有「高蛋白、高鈣、低膽固醇、低熱量、低脂肪」5大特點，就現在新3高病症普遍的情形下，可以說是健康減脂的好食材。中秋烤肉推薦大家改選用當季的虱目魚作為食材，美味健康無負擔。

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