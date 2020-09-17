賴清德現身嘉義代言虱目魚千人宴　翁章梁：國家級代言保證

▲副總統賴清德為嘉義虱目魚品質掛保證。（圖／記者翁伊森攝）。

記者翁伊森／嘉義報導

副總統賴清德17日中午結束安全住嘉修繕服務交流會後，隨即當起超級代言人，行銷嘉義縣最優質的虱目魚。賴清德說，虱目魚好吃又營養，是庶民美食，台南和嘉義是虱目魚最大產地，現在吃庶民美食，正是時候。

賴清德說，虱目魚好吃又營養是庶民美食，台南和嘉義是虱目魚最大產地，生產水準很高，現在吃虱目魚正是時候。然而翁章梁被問及，副總統代言是否比他強？翁笑說，那當然！副總統的代言是站在全國的高度。

▲賴清德鼓勵民眾購買嘉義虱目魚。（圖／記者翁伊森攝）。

翁章梁表示，秋天是品嚐虱目魚最美味的時節，布袋新塭虱目魚是用鹹水養殖，無土味，肉質甜美細緻，而且營養價值很高，可以提供人類優質的蛋白質、脂質、維生素及礦物質，並富含EPA和DHA，因此有「狀元魚」或「牛奶魚」美名，現吃虱目魚正是時候。

▲嘉義虱目魚嘉年華。（圖／記者翁伊森攝）。

嘉義縣是全國虱目魚重要產銷節點，養殖面積2,361公頃，年產量8,500公噸，產值近7億元；布袋新塭更是虱目魚的故鄉，當地所養殖的虱目魚及加工品，質與量更是全國翹楚，全國有六成以上的虱目魚都是從這裏集散出去。



▲虱目魚特色料理。（圖／記者翁伊森攝）。

一年一度的虱目魚宴嘉年華會9月27日也將首次移師布袋高跟鞋教堂舉行，活動精彩豐富，有「嘉義優鮮農漁市集」、「食魚文化展示」、「食魚教育闖關遊戲」、「虱目魚品嚐」、「漁村體驗」及「千人虱目魚宴暨思慕在嘉音樂」等系列活動，虱目魚宴開桌120桌，漁村體驗80人。



▲虱目魚加工品。（圖／記者翁伊森攝）。



「千人虱目魚宴暨思慕在嘉音樂」活動今年邁入第8年，將首次在高跟鞋教堂舉行，27日傍晚民眾可以一邊細嚐豐盛的虱目魚饗宴，一邊欣賞布袋夕陽，聆聽藝人演出，節目精彩；高跟鞋教堂晚上還安排追光逐影燈光秀，透過燈光與音樂營造出夢幻浪漫氛圍。

虱目魚宴以新塭當地新鮮虱目魚為主食材，搭配布袋水晶苦瓜及瓜仔脯、好美寮蛤蜊及民雄鳳梨，製作出10道特色風味餐，菜色有海鮮拼盤（鹽酥虱目魚背、虱目魚香腸、虱目魚捲、酥炸花枝丸）、紅燒虱目魚羮、蒲燒虱目魚米糕、西瓜綿虱目魚鍋、陶板蛤蠣燴絲瓜、蘑菇黑胡椒虱目魚柳、涼拌苦瓜沙拉佐白蝦、五味魚皮佐虱目魚餅、瓜仔脯蒸虱目魚和民雄鳳梨冰沙。

虱目魚宴縣府以每桌3,000元實惠價格提供國人嚐鮮，席開120桌，歡迎民眾把握機會報名參加，活動詳情請至嘉義縣政府網站活動看板（http://www.cyhg.gov.tw）、「思慕在嘉」FB粉絲團專頁（https://goo.gl/yLkmWd）瀏覽，或洽詢報名專線06-3037981。



