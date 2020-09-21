搶救虱目魚　議長郭信良、立委陳亭妃協助漁民向中央陳情

▲立委陳亭妃安排漁業署林國平副署長與郭信良議長、安南區數十位漁民們當面對談，將在台南市區舉辦行銷活動，推廣在地美味的虱目魚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南虱目魚每年9月至11月最為肥美，也是盛產期；但漁民們卻因價格低而發愁，為了讓政府聽到漁民的心聲，台南市議會郭信良議長向立委陳亭妃反映，21日上午陳亭妃立委安排漁業署林國平副署長與郭信良議長、安南區數十位漁民們當面對談，雙方初步共識為在台南市區舉辦行銷活動，推廣在地美味的虱目魚。

郭信良議長指出，今年的虱目魚價相較去年同期，每台斤下跌4至5元，已低於成本，漁民們入不敷出，人人唉聲嘆氣。郭信良議長強調，漁民們向來配合國家養殖漁業政策，但今年受到新冠肺炎影響，外銷不易，政府應該立即提出因應之道，恢復漁民對國家的信心。

陳亭妃委員表示，中央政府的施政與民間實際需求似乎有落差，在郭信良議長反映之下，她特地邀請漁業署官員到地方來面對面溝通。陳亭妃委員說，她已爭取到經費辦理虱目魚行銷活動，由漁業署與漁會先共同在台南市區促銷虱目魚；若成效良好，再到台灣中部及北部舉辦，讓全國民眾都知道台南的虱目魚品質好、價格合理。

洪姓漁民陳情，虱目魚的產銷不能平衡，而且產地的價格和銷售出去的價格差異太大，消費者覺得貴，購買的意願就會下降，導致魚獲豐收，卻賣不出去。另外，也有漁民針對產銷履歷取得的輔導、產業道路等公共建設的修繕、以及無息貸款等提出建言。

漁業署林國平副署長回應，虱目魚的外銷量約佔總量的20％，多半銷往中東及東南亞；對於國外買家需求下降，政府已提出每公斤補助10至15元。在國內銷售部分，為了照顧到漁民，經濟部將協助媒合大型企業及國營企業團購虱目魚，也會再持續各種促銷方案。

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