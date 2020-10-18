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樹林男不滿招手不停竟「人肉擋公車」　司機堅不載：公司規定的

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▲▼樹林男不滿自己招手司機沒看到，人肉擋住公車前進。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲樹林男不滿自己招手司機沒看到，人肉擋住公車前進。（圖／翻攝自我是樹林人）

記者陳豐德／新北報導

新北市樹林區一名邱姓男子15日早上7時許在樹林後火車站等待公車，他見到858號公車經過後，聲稱自己有揮手但公車沒有停下，竟然就跑到馬路上擋住公車去路，但公車司機認為已經離開停靠站，也不願載客，雙方僵持不下；警方獲報場後協助排解糾紛，司機堅不載客，雙方只好不歡而散。

警方當時接獲公車司機報案，指稱在樹林區中山路一段後火車站公車站牌，有人擋住擋住公車去路，員警立刻趕至現場了解狀況。擋路邱男（69歲）向員警表示，當時他站在公車站牌跟公車揮手示意停車，但公車卻像沒看到一樣，也沒有停下，他才跑上前擋住公車去路。

但公車司機則認為車已經離開停靠站，依照公司規定及考量保護民眾安全的責任上，他無法載客。雙方爭執不下，誰也不讓誰，案發時正值早上7點多，因為此糾紛後方車子動彈不得，交通大打結。

警方到場後迅速了解原由，司機堅持不願意載送擋路的邱男，在留下個人聯絡方式後就離去，經疏處後排解雙方糾紛、恢復交通順暢。

▼男子站在公車前與司機對峙。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼樹林男不滿自己招手司機沒看到，人肉擋住公車前進。（圖／記者陳豐德翻攝）

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