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西門町當街砍人！年輕男遭圍毆「腹部中刀」爆血　警：該拜拜了

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▲▼西門町,車流,交通,西門,中華路。（圖／記者季相儒攝）

▲西門町商圈十分熱鬧。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

西門町商圈濺血！一名24歲宋姓男子19日深夜遭多人包圍持刀攻擊，他當場血流滿地，所幸送醫後沒有生命危險，全案正由警方緝凶中。而這已經是台北市萬華區這半個月來，發生的第三起治安案件，也讓員警直呼真的該好好拜拜。

本月5日凌晨2時多，萬華長順街有兩幫人馬因嗆聲起衝突，相約在街底廢棄道路談判。林姓男子（30歲）帶了6名友人到場助陣，未料對方陣營共出動8人到場，雙方一言不合，便持尖刀、球棒痛毆林男陣營人士。其中林被利刃刺入心臟和腹部，送醫後仍不治。

▼5日濺血事發現場。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼台北市萬華區5日上午發生一起砍人事件，警方獲報到場蒐證中。（圖／記者張君豪翻攝）

本月13日凌晨2時10分，萬華區民和街巷內發生血腥鬥毆，現場為三方混戰。警方接獲通報後，立即出動快打部隊到場壓制，查獲一把改造手槍、刀械、羽球拍等物；其中一名男子在混亂中遭刺傷，當下立即送往醫院治療。

而西門町商圈也不平靜，《聯合新聞網》報導，19日深夜11時許，宋男行經漢口街、昆明街口，遭多人包圍毆打，還遭刀具刺入腹部，當場血流滿地，所幸送醫後無大礙。警方已鎖定3人、1車，正漏夜追查中。而這半個月內萬華就發生三起濺血事件，有基層員警直呼該拜拜了。

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