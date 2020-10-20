　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

搶拍網美照！洋裝妹「猛踩鐵門」闖蘭嶼椰油國小　網怒轟：噁心

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳羿妏／綜合報導

台東縣蘭嶼鄉椰油國小因校園景緻優美，司令台及教室皆有著極具蘭嶼特色的「拼板舟」設計，成了遊客造訪蘭嶼必拍景點。孰料，日前有民眾發現，有女遊客無視校門關閉，硬是攀爬進入，讓她相當傻眼，將誇張行徑全錄下PO上網；對此，校方呼籲，觀光客應遵守規定，照公告時間進入。

▲椰油國小日前出現遊客擅闖事件，民眾氣炸錄下全程PO上網。（圖／東森新聞）

▲椰油國小日前出現遊客擅闖事件，民眾氣炸錄下全程PO上網。（圖／東森新聞，下同）

椰油國小繼7月份有遊客打赤膊闖入校園，將「升旗桿當做爬桿比賽的器具」，惹怒當地人，未料，近期又出現「遊客擅闖」事件。透過影片中可以看到，一名身穿白色洋裝的女遊客踩著椰油國小的鐵門攀爬而下，同行的男遊客站在她身後，小心翼翼扶住，另外兩名女遊客則在旁等待著。

▲椰油國小日前出現遊客擅闖事件，民眾氣炸錄下全程PO上網。（圖／東森新聞）

民眾在旁直擊遊客誇張行徑，全程拍下後PO網表示「一些沒禮貌的傢伙」，而網友看完紛紛留言「誇張」、「遊客無極限」、「不是都關鐵門了，也貼公告了，還爬？」「遊客日常發揮，認證無腦無誤！」「這種私闖的網美尤其噁心，就為了拍幾張自以為美的照片不管地方的規矩」。

對此，校方表示，對外開放時間為傍晚5時至7時，遊客可進入拍照，還恰好能看到夕陽景色，針對遊客脫序行為，先前就有老師建議不要再對外開放校園，但基於民眾運動需求，將再討論是否開放，另呼籲觀光客應遵守規定，照校門口公告時間進入。

▲椰油國小日前出現遊客擅闖事件，民眾氣炸錄下全程PO上網。（圖／東森新聞）

▲椰油國小日前出現遊客擅闖事件，民眾氣炸錄下全程PO上網。（圖／東森新聞）

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
iPhone 12開箱片流出！12 Pro「絕美石墨黑」驚喜
高雄民進黨市議員「腦部出狀況」急送醫！加護病房治療中
女星20顆息肉塞滿腸道！證實「大腸原位癌」：想先辦告別式
快訊／再增3例！　指揮中心下午說明
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

不爽分手！恐怖情人刺死前同志男友判刑10年定讞

下水前簽切結還是不聽！小琉球潛水客摸海龜　正義哥拍照告發

就愛這款「軍中霸主級飲料」！女中士搬5箱回家喝　結局慘賠13倍

騎士擦撞彈飛墜落...屁股竟直插機車側柱　軍刀鋸急切斷哀號送醫

搶拍網美照！洋裝妹「猛踩鐵門」闖蘭嶼椰油國小　網怒轟：噁心

明師中醫涉短報收入5億元　創辦人深夜獲200萬、6醫師100萬交保

再吃會像她一樣胖！台南小五女童遭校護霸凌　校長：修養有問題

案發現場／大園空難202人罹難　記者衝現場...踩到滿地殘軀碎肉！

獨／長腿正妹叫外送　乾炒牛河竟藏「凶器」！她苦笑：補充鐵質嗎

與友逛西門町卻爆全武行　24歲男腹部中刀「鮮血狂噴」倒鬧區街頭

阿緯替鬼鬼站台又讓女兒偷業配XD　威廉買了票..結果轉賣給朋友!!

鬼鬼吳映潔聽到男朋友..「我斷線了！」　和記者抬槓回懟：你就是我的驚喜

陳芳語曝《創造101》凌晨4點敲門不讓睡！　「直接鎖門戴耳機」…曾之喬：好帥的人

奧客加油洗車「5門全開」叫人擦　連內裝都不放過！造成後方回堵

功夫熊貓再現！外送員大力踹門 爆氣原因引熱議...網看法兩極

網紅凱咪再爆「7成都有在賣淫！」　　經紀人揭：比較有名的都住信義區

氣炸想報警！重機被移還立中柱　他怒調監視器...兇手竟是自家爸

老闆必看！牧德調薪9%還遭罷工　老董震驚改革5年終獲驚喜回報

暖心！狗孫陪輪椅伯緩慢過馬路 善心路人幫忙推...牠小跑步緊跟

丁小芹賣假包「確定要入獄」！　詐17萬判刑2年半、不得易科罰金

不爽分手！恐怖情人刺死前同志男友判刑10年定讞

下水前簽切結還是不聽！小琉球潛水客摸海龜　正義哥拍照告發

就愛這款「軍中霸主級飲料」！女中士搬5箱回家喝　結局慘賠13倍

騎士擦撞彈飛墜落...屁股竟直插機車側柱　軍刀鋸急切斷哀號送醫

搶拍網美照！洋裝妹「猛踩鐵門」闖蘭嶼椰油國小　網怒轟：噁心

明師中醫涉短報收入5億元　創辦人深夜獲200萬、6醫師100萬交保

再吃會像她一樣胖！台南小五女童遭校護霸凌　校長：修養有問題

案發現場／大園空難202人罹難　記者衝現場...踩到滿地殘軀碎肉！

獨／長腿正妹叫外送　乾炒牛河竟藏「凶器」！她苦笑：補充鐵質嗎

與友逛西門町卻爆全武行　24歲男腹部中刀「鮮血狂噴」倒鬧區街頭

「有人要搞我！」　太鼓人前總管堅稱清白未涉作弊

不爽分手！恐怖情人刺死前同志男友判刑10年定讞

低空逼近陸領海！美軍機EP-3E「距領海基線僅約50海里」航跡圖曝

宿醉頭痛1周！貪杯哥喝太多「診斷結果GG」　醫生嘆：頭殼壞掉了

NCC邀蔡衍明出席中天新聞台26日換照聽證會　超高規格3委員共同主持

影／摔角手打兩拳突倒地亡　白目對手以為假裝…還翻上台飛踢一腳

低收婦打零工苦撐家計！3子女1行動不便...屏東警捐助拋磚引玉

Lexus大舉縮編歐洲產品線　未來真的只靠NX車系打天下？

手機號碼就能跨行轉帳　一銀列首波上線

房仲店長李聿旌年賣54間房　培育新人有一套「年年帶出新秀獎」

社會熱門新聞

色主管抹奶油在OL胸口　老同事曝真相

丁小芹假包案件　判刑2年半定讞

女兒上廁所目睹爸殺媽　他一起悶死2女：爸爸對不起妳

即／高雄某高職17歲女學生墜樓！　「5F→1F」送醫治療中

西門町濺血！　年輕男遭多人圍毆「腹部中刀」血流滿地

明師中醫涉短報5億收入　5院長認了逃漏稅

明師中醫涉短報5億收入　創辦人獲200萬交保

手機見偷情對話！丈夫告男大生竟輸了

逛西門町遭圍攻　男腹部中刀倒地

女友偷7顆芒果　他「拉肚子」自救

夫謹守AA制…離婚提告討聘金！妻敗訴淚還錢

豬隊友清槍走火轟爆友頭！一審判賠1028萬

大園空難202人罹難　記者踩到殘軀碎肉

18歲兒車禍昏迷　父：監視畫面全沒了

更多熱門

相關新聞

逛西門町遭圍攻　男腹部中刀倒地

逛西門町遭圍攻　男腹部中刀倒地

台北市萬華區19日晚間11時許，一名男子走在西門町商圈時，突然遭一群人持械圍攻，男子腹部中刀倒地，鮮血濺在鬧區街頭，行兇一方看到男子倒臥血泊立即逃離。警方獲報協助傷者就醫，所幸並無生命危險，經調閱監視器已掌握犯嫌動向，正加緊查緝中。

中壢站旅客疑落軌　當場遭區間車撞上

中壢站旅客疑落軌　當場遭區間車撞上

中油林園廠「今年第4度出包」！環保局將重罰

中油林園廠「今年第4度出包」！環保局將重罰

西門町濺血！　年輕男遭多人圍毆「腹部中刀」血流滿地

西門町濺血！　年輕男遭多人圍毆「腹部中刀」血流滿地

駐斐濟代表被打到腦震盪！　台商還原經過

駐斐濟代表被打到腦震盪！　台商還原經過

關鍵字：

洋裝妹蘭嶼椰油國小攀爬鐵門硬闖校門觀感影音網美拍照取景

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

5隻熊拖走活撕分屍…目擊哭：吃了

網美圈7成都在賣！10萬網紅揭報價單黑幕

「國一數學題」嚇呆老爸　解答曝光超簡單

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

iPhone 12實體機曝光！記者實測卻令台灣民眾失望

吃冷凍1年酸湯子9中毒！唯一倖存者亡

峮峮強顏歡笑復工！一喊卡「心疼表情全被拍」

中鋼建案342戶「1300人還沒看」3天賣光

快拿9月中油發票出來對！光陽機車、400組離島機票中獎號碼公布

iPhone 12週五開賣　中華電綁約購機調降了

MC HotDog摘眼鏡！網看傻：認不出來

退休金限本人領取！女子推屍體進銀行

色主管抹奶油在OL胸口　老同事曝真相

修一點就好！　柴柴變鳳眼雪納瑞

載女友目睹撞車　他一秒看清提分手

更多

最夯影音

更多
阿緯替鬼鬼站台又讓女兒偷業配XD　威廉買了票..結果轉賣給朋友!!

阿緯替鬼鬼站台又讓女兒偷業配XD　威廉買了票..結果轉賣給朋友!!
鬼鬼吳映潔聽到男朋友..「我斷線了！」　和記者抬槓回懟：你就是我的驚喜

鬼鬼吳映潔聽到男朋友..「我斷線了！」　和記者抬槓回懟：你就是我的驚喜

陳芳語曝《創造101》凌晨4點敲門不讓睡！　「直接鎖門戴耳機」…曾之喬：好帥的人

陳芳語曝《創造101》凌晨4點敲門不讓睡！　「直接鎖門戴耳機」…曾之喬：好帥的人

奧客加油洗車「5門全開」叫人擦　連內裝都不放過！造成後方回堵

奧客加油洗車「5門全開」叫人擦　連內裝都不放過！造成後方回堵

功夫熊貓再現！外送員大力踹門 爆氣原因引熱議...網看法兩極

功夫熊貓再現！外送員大力踹門 爆氣原因引熱議...網看法兩極

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面