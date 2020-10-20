搶拍網美照！洋裝妹「猛踩鐵門」闖蘭嶼椰油國小　網怒轟：噁心

記者陳羿妏／綜合報導

台東縣蘭嶼鄉椰油國小因校園景緻優美，司令台及教室皆有著極具蘭嶼特色的「拼板舟」設計，成了遊客造訪蘭嶼必拍景點。孰料，日前有民眾發現，有女遊客無視校門關閉，硬是攀爬進入，讓她相當傻眼，將誇張行徑全錄下PO上網；對此，校方呼籲，觀光客應遵守規定，照公告時間進入。

▲椰油國小日前出現遊客擅闖事件，民眾氣炸錄下全程PO上網。（圖／東森新聞，下同）

椰油國小繼7月份有遊客打赤膊闖入校園，將「升旗桿當做爬桿比賽的器具」，惹怒當地人，未料，近期又出現「遊客擅闖」事件。透過影片中可以看到，一名身穿白色洋裝的女遊客踩著椰油國小的鐵門攀爬而下，同行的男遊客站在她身後，小心翼翼扶住，另外兩名女遊客則在旁等待著。

民眾在旁直擊遊客誇張行徑，全程拍下後PO網表示「一些沒禮貌的傢伙」，而網友看完紛紛留言「誇張」、「遊客無極限」、「不是都關鐵門了，也貼公告了，還爬？」「遊客日常發揮，認證無腦無誤！」「這種私闖的網美尤其噁心，就為了拍幾張自以為美的照片不管地方的規矩」。

對此，校方表示，對外開放時間為傍晚5時至7時，遊客可進入拍照，還恰好能看到夕陽景色，針對遊客脫序行為，先前就有老師建議不要再對外開放校園，但基於民眾運動需求，將再討論是否開放，另呼籲觀光客應遵守規定，照校門口公告時間進入。