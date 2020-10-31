　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普賓州鐵票倉傳「選票遺失」　上萬通電話打爆郵政局

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼賓州爆出有人沒收到申請的選票。（圖／路透）

▲美國關鍵搖擺州賓州有超過100萬人提前投票。（圖／路透）

實習記者湯子暘／編譯

美國賓州巴特勒郡（Butler County）郵政局接獲上萬通民眾的來電，回報沒收到之前所申請的選票，且有些人致電多次後仍無下文。根據《CNN》報導，選舉執行長謝斯理（Aaron Sheasley）表示，仍不清楚確切的原因，但在郵政局與匹茲堡的分發單位上「出了一些狀況」。

謝斯理指出，現在巴特勒郡已經送出約4萬張選票，至今已收回2萬多張，但目前不清楚有多少選民已經收到選票，也不知道遺失的選票在哪裡，「我們不能給出數字，因為我們根本不知道。」匹茲堡郵政工會分會主席布加爾（Chuck Bugar）表示，沒有任何跡象顯示，這些遺失的選票曾經送達郵政署。

郵政局的官員們還在持續調查當中，也採取別的方式來確保有人沒收到選票，包括建立特殊電子郵件地址、客服中心和特殊情況下加急投票，「我們目前的重點，會放在確保因此受到影響的每個人，都可以投票並能夠投票。」

▲▼賓州爆出有人沒收到申請的選票。（圖／路透）

▲賓州設有許多投票箱，民眾可將登記完的選票投入，就不必再額外郵寄投票。（圖／路透）

今年在疫情的催化下，提前投票比以往更受歡迎、更熱烈。根據佛羅里達大學的統計，提前投票人數已經超過2016年投票總人數的六成，華盛頓州則有53％選民已經投完票。

川普曾大力抨擊提前投票的機制，認為這是選舉舞弊的可利用的手段之一。而這次發生事故的巴特勒郡又是川普的鐵票倉，在2016年大選時有著66％比希拉蕊29％的壓倒性差距。

►決戰6大搖擺州…搶「101張」選舉人票！拜登、川普倒數3天衝刺
►「美國優先」重振自信！彭佩奧炫耀川普政績：北韓2年內未核試
►民主黨帳戶遭俄駭客攻擊…華府智庫也遭殃！　可能重演電郵門事件

更多【美國總統大選】相關新聞請點此

聽Podcast掌握美選及國際局勢

►契爾氏超熱銷！秋冬照樣要淡斑美白

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
快訊／LINE大當機！傳照片影片「進度條跑一半卡死」
快訊／才當房仲幾天　成大電機博士生自殺身亡
快訊／35歲韓女星家中身亡　媽媽陳屍在旁
秀姑巒溪驚見「人彘」！　他見屍連做9天惡夢
女大生遺體發還家屬　檢方誓言：絕對要讓不法者付出代價！
出遊與友同房…深夜聽到呻吟、棉被晃動！她尷尬通知閨蜜夫
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

親戚也看不下去！遠房堂弟：拜登太老不適合當總統

川普造勢前夕！　美空軍C-17運輸機故障急降密西根州

川普大選夜留守白宮！鐵鏽帶民調慘輸拜登10%　佛州賓州翻盤關鍵

拜登選前又口誤　「搞錯吉祥物」慘被川普團隊酸爆

大選前夕！美「防疫隊長」砲火猛烈槓川普　白宮回擊：政治遊戲

大馬網友湧「暖心留言」安慰遇害女大生父母　籲：台灣司法硬起來

工人「愛喝酒」遭妻子與未成年女兒聯手勒死　棄屍貧民窟水溝

空拍畫面曝！賓州「川粉人海」看不到盡頭　民主黨州長傻眼急催票

駕照考4次終於考上　19歲女開心上路就撞樹「3友身亡」被無罪釋放

大選前夕12萬選票恐作廢！德州最大郡開放「得來速投票」遭批違法

長榮女大生雙親晚間抵台！ 媽媽痛哭失聲「直奔高雄認屍」

回憶殺！楊丞琳揪吳宗憲.阿雅重現《我猜》　「4 in Love再合體」蔣小花.寶茱姐神還原

兒性侵殺人…爸悲喊：很見笑　女大生父母抵台後「想當面道歉」

蛋炒飯吐槽哥到朋友餐廳上班！　嗆「花生都怕當啥男人」顧客傻眼

無視號誌！台中「8機車連闖紅燈」　駕駛停等看傻眼：自己好像異類

40片雞排一次煎！金黃外皮肉超嫩 搭配「大鍋現炒」鐵板麵淋特調醬汁

馬國女大生慘遭隨機性侵殺害！　母心碎喊：我只要我的女兒回來

他帶師姐顯場燒紙錢「衣服都穿了」 女大生母見直播崩潰：爸媽都愛妳

李國毅否認「家事顯赫」：我怕被綁架！　梁以辰取消關注連晨翔「怕沒有人追」

女遛狗不牽繩！新住民兒被追嚇　討道歉反被嗆「大陸人就是要錢」

親戚也看不下去！遠房堂弟：拜登太老不適合當總統

川普造勢前夕！　美空軍C-17運輸機故障急降密西根州

川普大選夜留守白宮！鐵鏽帶民調慘輸拜登10%　佛州賓州翻盤關鍵

拜登選前又口誤　「搞錯吉祥物」慘被川普團隊酸爆

大選前夕！美「防疫隊長」砲火猛烈槓川普　白宮回擊：政治遊戲

大馬網友湧「暖心留言」安慰遇害女大生父母　籲：台灣司法硬起來

工人「愛喝酒」遭妻子與未成年女兒聯手勒死　棄屍貧民窟水溝

空拍畫面曝！賓州「川粉人海」看不到盡頭　民主黨州長傻眼急催票

駕照考4次終於考上　19歲女開心上路就撞樹「3友身亡」被無罪釋放

大選前夕12萬選票恐作廢！德州最大郡開放「得來速投票」遭批違法

獨／直擊3D掃描工程師使用iPhone 12 Pro搭配LiDAR掃描製圖

吳斯懷稱掌握「五眼聯盟」情資：美國大選後會發生暴動

全大運／林詩亭百欄13秒04比亞運金牌還快　緊追60年全國紀錄

棄屍地僅離家「10分鐘」！　變態魔梁育誌全挑沒路燈地點下手

3歲男童幼稚園「跳樓」！將門反鎖窗台墜下…樓下老師尖叫一片

二寶媽難當！　劉香慈吃飯用吞的：每天都像打仗

快訊／LINE大當機！傳照片影片「進度條跑一半卡死」

遭小熊買斷合約　列斯特買爆3466罐啤酒感謝芝加哥球迷支持

新冠肺炎防疫有功！　健保署 「口罩供需資訊平台」獲獎

反對同志大遊行！一柱擎天姐開罵「真噁心」：世界上只能一男一女

狗車下來回踱步以為腳受傷　近看傻眼...網笑：還我眼淚

國際熱門新聞

萬聖節大街上秀「斷頭」給兒童看　路人嚇傻：是真的！

快訊／譚德塞證實：曾接觸確診者

「不丹公主」祕密完婚！新郎竟是王后親弟

上廁所灌可樂！他下秒爆吐綠汁暈倒命危　恐怖化驗結果曝

土耳其總統感謝台灣文　3hrs後刪除重PO

3歲聾啞童叫不出聲…遭鬥牛犬狠咬慘死

美軍機飛越中國領空　揭機上「重量級人物」

他釣起鱷魚嚇歪　急拉魚線驚見「巨蟒死亡纏繞」

4次才考上駕照　女駕駛撞樹害3友死

她被迫獨扛照護！每天只睡2小時崩潰摀死失智嬤

中國施壓艾爾段　推文下架台灣國旗

拜登全國支持率贏川普　搖擺州差距接近

蔬菜戀物男「握紅蘿蔔當陽具」　力道過大女友爆肚亡

疫情失控！美國選前單日近10萬確診

更多熱門

相關新聞

決戰6大搖擺州　搶101張選舉人票

決戰6大搖擺州　搶101張選舉人票

11月3日美國總統大選投票進入倒數，尋求連任的共和黨籍總統川普與民主黨候選人拜登都轉赴激戰區的「搖擺州」（swing states）最後衝刺。

近8成民眾「願意接受」美大選結果

近8成民眾「願意接受」美大選結果

「美國優先」重振自信！彭佩奧：北韓2年未核試

「美國優先」重振自信！彭佩奧：北韓2年未核試

別人吃麵你喊燙！歐洲人民調表態「討厭川普」

別人吃麵你喊燙！歐洲人民調表態「討厭川普」

美大選倒數！蔡英文召開國安會議　府：持續爭取跨黨派支持

美大選倒數！蔡英文召開國安會議　府：持續爭取跨黨派支持

關鍵字：

2020美國總統大選川普郵寄選票提前投票賓州北美要聞搖擺州

讀者迴響

發燒話題

丁小芹 地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

即／撞倒鐵桶竟掉出一堆人骨！老公怒殺小王

萬聖節驚悚Cosplay！國一女當街嚇哭

高鐵最正列車長罹癌！微笑上班「回家潰堤大哭」

驚悚畫面曝！新莊28歲男5樓墜下「砸中經過女騎士」命危

外送哥連開5平台接單！網驚：月入50萬大神

魏如萱彩排一半「2小孩突跑到台前」

網瘋傳月賺50萬　外送哥曝答案

阿緯創業5年辛酸　千金妻淪掃地工

女大生遭擄殺　男同學：早知道去載她

「你爸都沒辦法阻止你丟雞蛋」　律師下句話獲讚一針見血

單親媽窮到剩28元！1通電話秒變年收6億CEO

Sandy「金鐘獎盃放地上」掀戰！

弄丟項鍊！婦拿空盒索賠嗆櫃姐：妳全家死光？

30年超級颱風天鵝　毀滅性強風暴潮

潘逸安嫩妻「爆乳白紗」太犯規！　籌辦婚禮累翻：瘦到39公斤了

更多

最夯影音

更多
長榮女大生雙親晚間抵台！ 媽媽痛哭失聲「直奔高雄認屍」

長榮女大生雙親晚間抵台！ 媽媽痛哭失聲「直奔高雄認屍」
回憶殺！楊丞琳揪吳宗憲.阿雅重現《我猜》　「4 in Love再合體」蔣小花.寶茱姐神還原

回憶殺！楊丞琳揪吳宗憲.阿雅重現《我猜》　「4 in Love再合體」蔣小花.寶茱姐神還原

兒性侵殺人…爸悲喊：很見笑　女大生父母抵台後「想當面道歉」

兒性侵殺人…爸悲喊：很見笑　女大生父母抵台後「想當面道歉」

蛋炒飯吐槽哥到朋友餐廳上班！　嗆「花生都怕當啥男人」顧客傻眼

蛋炒飯吐槽哥到朋友餐廳上班！　嗆「花生都怕當啥男人」顧客傻眼

無視號誌！台中「8機車連闖紅燈」　駕駛停等看傻眼：自己好像異類

無視號誌！台中「8機車連闖紅燈」　駕駛停等看傻眼：自己好像異類

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

快點領200元購物金！

快點領200元購物金！

東森寵物雲商城早鳥會員送200元購物金！即日起至11/1止，還沒領的快點來～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面