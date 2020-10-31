近8成民眾「願意接受」投票結果　美國選後亂象被誇大

▲有超過7成的美國民眾願意接受選舉結果。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

美國選戰進入倒數，總統川普與民主黨參選人拜登的民調陷入膠著，各界擔心若選後結果不如部分團體預期，可能會讓美國社會再度陷入暴動與分裂。不過，最新民調顯示，有超過7成的民眾願意接受選舉結果；專家認為，外界對美選的悲觀結局都被誇大了。

根據路透／益普索（Reuters/Ipsos）最新民調顯示，79％的受訪者願意接受拜登當選，其中包括59％的川普支持者；另外73％的人願意接受川普當選，其中有57％是拜登支持者。綜觀來看，就算是敵對政營的候選人當選，也還是有接近8成的選民願意接受選舉結果。

美利堅大學（American University）傳播學院教授貝內德托（Richard Benedetto）向《美國之音》表示，這代表美國社會沒有想像中的政治化，「美國選民一直以來都能夠接受大選結果，對人們來說沒什麼大不了的，輸了的人可能不高興，而獲勝的人可能很快樂，事實是，政府會繼續運轉。」

受到新冠肺炎疫情影響，美國已經有超過8500萬人親自或採郵寄方式提前投票，投票率也創下歷史新高。CNN政治評論員西里扎（Christopher Michael Cillizza）則認為，在這種情況下，讓最終選舉結果更難預測，選舉票數也很難在11月3日當天統計完畢。

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