青島疫情源頭找到了　患者共用醫療設備傳染

▲青島市民排隊進行新冠肺炎篩檢。（圖／翻攝自人民網微博）



記者曾俊豪／綜合報導

中國大陸山東省青島市日前爆發多起新冠肺炎確診病例，16日的疫情防控情況新聞發佈會，正式公布此次疫情的源頭，確定為大港兩名感染者，屬於醫院聚集性疫情。此外，疫情是青島港疫情感染者住院期間與普通病區患者共用CT室（電腦斷層掃描室）引發，排除由社區傳播傳進入醫院的可能。

青島市日前爆發疫情，突然新增10多起新冠肺炎確診病例，其中大部分都與當地一間收治境外移入確診者的胸科醫院有關聯。

青島市疾控中心副主任張華強表示，本次疫情中的確診病例不是在社區中發現，而是在醫院篩查中發現，並且病例已立即轉入定點醫院隔離治療。

▲青島全員普篩結果預計16日晚間公布。（圖／翻攝自人民網微博）

感染狀況傳出後，青島市胸腔醫院很快停止營業，官方也立即對全市560多萬居民進行核酸檢測，但未發現新增陽性感染者。

由於感染情況疑存在人為失誤，青島市委也在14日決定，將青島市衛生健康委黨組書記、主任隋振華，與青島市胸科醫院黨委副書記、院長鄧凱停職，兩人並須接受進一步調查。

此外，疫情爆發後，青島隨即展開全市核酸檢測，截至16日8時止，青島採樣突破1078萬份，出具結果1016萬多份，其全員檢測採樣工已於16日12時前結束，18時全員檢測出結果，但為了確保應檢盡檢，青島將延長兩天檢測時間。