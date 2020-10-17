第二波疫情還是會來！陳建仁「相信台灣人」：有信心可面對

▲陳建仁以「台灣COVID-19防治作為與成效：台灣模式的特性」以主題進行演講。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

新冠病毒疫情依舊在全球蔓延。前副總統陳建仁今（17日）指出，截止12日止，台灣的死亡率是美國的兩千分之一，為什麼台灣能在這個疫情蔓延全球的時候還能守住，這都要感謝「可愛的台灣人」，而未來第二波疫情還會來，但他相信台灣民眾仍可面對困難。

台灣公衛學會今（17日）舉辦舉辦2020年公共衛生聯合年會暨學術研討會，陳建仁以「台灣COVID-19防治作為與成效：台灣模式的特性」以主題進行演講。陳建仁表示，目前全球死亡率超過100萬，美國是目前最嚴重的國家，有792萬人染疫，「傳染病無國界，對每個人都是一視同仁，無法只有一個國家來防止傳染病的傳播，必須全部的人動起來」。

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陳建仁先從2003年發生SARS談起，那時該病毒發生了5個月大家才認識這個病毒，尤其台灣很多台商往返大陸、觀光客來台灣，這樣的現象對於當時的公衛防疫有很大的挑戰，民眾對於新的傳染病有很多恐慌，不知道如何防疫，因為沒有疫苗、抗病毒藥物，台灣只能用最傳統的隔離、入境管理來控管。

陳建仁提到，當時台灣以河內、多倫多作為範本，根據以發燒的人來做隔離為指標，當時也建立傳染病通報系統、進行邊境管控，就連港口入境的偷渡客、移工等都做好檢測，而當時發生很多院內感染，因此也進一步做了院內感染管控制度、建立「177發燒諮詢專線」、實施全民量體溫運動，而當時台灣人也都配合，「這就是台灣人民可愛的地方」非常願意配合公衛防疫的行動。

陳建仁表示，終於在眾多的防疫政策下，SARS疫情免強壓下來，而台灣經過SARS後也經歷了H1N1、禽流感疫情，17年的努力後，台灣人面對新冠肺炎也有了不一樣的態度。

陳建仁回應起新冠肺炎剛開始，他表示，當時總統蔡英文問他「當時SARS所做的防疫工作有沒有沒有做好的？有沒有還可以更進步的？」陳建仁先回他「專業主義很重要，要請專業的人當防疫指揮官，另外，防疫政策也須政治中立」。

除此之外最重要的就是了解病毒在哪裡，陳建仁說，「病毒就在病人身上，環境要清潔消毒、潛伏期的病人要隔離治療、密切接觸者需要居家隔離、居家檢疫者及其他居住者也需自主簡易」只要民眾在家待滿14天，才可以做好公共衛生防疫。

「台灣犧牲了30萬人14天的防疫，但是換取了2300萬人的自由」以英國為例，英國僅25%的人乖乖做隔離，其他人都出來趴趴走，但是台灣僅900人受罰、沒有做好居家隔離，「這就是台灣的特色，為了保護自己、保護家人、保護國家，所以好好遵守政策」。

「第二波疫情還是會來！」陳建仁謹慎的表示，未來疫情沒有人知道，但是政府會做好整備工作，民眾需要好好配合，「瘟疫來了會恐慌，但是經過學習成長後可以讓事情變更好，新冠病毒是我們最大的挑戰，但是看到民主體制蘊含的資訊公開、公眾信任，讓民眾有能力的面對未來各式各樣的挑戰」。

