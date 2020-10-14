新華社打臉疫情中心 　友達台幹核酸檢測為陰性

▲友達台幹回台後在機場檢出新冠肺炎陽性反應。（示意圖／記者李毓康攝）

記者魏有德／北京報導

友達昆山廠一位台籍外派員工11日返台入境時，主動通報有咳嗽、流鼻水等症狀，但無發燒，在機場即時採檢後，檢驗結果為陽性，隨即進行隔離觀察。陸媒報導，台灣疾控部門今（14）日向大陸疾控中心發信，這名江蘇返台的民眾於12日作出的核酸檢測報告結果為陰性。

▲ 確診消息傳出後，昆山市連夜對相關人士進行酸檢測。（示意圖／記者任以芳攝）

《新華網》報導，該起案例出現後，江蘇昆山市疾控中心隨即於昨（13）日連夜對其工作地點進行環境監測和消殺，對應檢人員進行血清和咽拭子採樣檢測，共採集樣本1970人，結果均為陰性；排查出密切接觸者40名，血清和咽拭子檢測結果同樣為陰性。

確診消息公布後，一度有人懷疑該名員工曾經在大陸十一假期期間前往青島旅遊，不過，友達出面澄清，該名員工僅在昆山市小區活動，多數時間配合公司輪調值班，並未到青島地區，行動軌跡單純，當地政府也有軌跡紀錄，呼籲大眾勿信網路傳言。

▲與確診案例同班機乘客經檢驗後為陰性反應。（示意圖／記者魏有德攝）

據了解，這名外派大陸的台籍員工11日返台時，主動通報有咳嗽、流鼻水等感冒症狀，不過，並沒有發燒，在機場採檢後，呈現陽性反應，隨即配合疾管局於醫院進行症狀治療。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，衛生單位掌握個案同班機接觸者共17人，其中10人為前後二排座位旅客，列為居家隔離對象，7人為機組員，未入境。